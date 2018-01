La plimbare, înainte, la proiecte… înapoi!

joi, ianuarie 18, 2018, 3:00

Sedintã de îndatã, ieri, a Consiliului Local (CL) Bârlad, cu pretentii tot „de îndatã” ale unor alesi, care au avut de avizat anumite deplasãri în strãinãtate, dar la care ar fi vrut si ei sã participe.

Mai intai, pe ordinea de zi a intrunirii s-a discutat despre alocarea sumei de (atentie) 15.168,50 lei pentru deplasarea in Franta a lotului de gimnaste de la Clubul Sportiv Scolar Barlad. Banii ar fi necesari transportului cu avionul in Marseille, cazare si masã, pentru perioada 25- 29.01.2018. Numai cã, din delegatia formatã din opt persoane, ar face parte cinci gimnaste si trei cadre didactice, din care, in final, se pare cã un profesor ar renunta. Chiar si asa, unii alesi locali au reclamat suma prea mare pentru deplasarea de cinci zile, motivand cã s-au interesat si au aflat cã o deplasare similarã, dar cu o altã companie de zbor, ar costa cel mult 8.000 lei. Evident, discutiile s-au aprins si, in timp ce unii au reclamat cã in alte ocazii nu s-au gãsit bani pentru alte delegatii, de aceastã datã, se vrea un vot favorabil la foc automat. ßA fost o situatie similarã, anul trecut, cand un alt grup de elevi din Barlad trebuia sã facã o deplasare la Strasbourg, pe mult mai putini bani, pentru a intra in posesia unui premiu european, lucru cu care nu ati fost de acord. Acum, suntem de acord doar pentru participarea la o competitie sportivã? Si pe ce bani? 15.000 de lei mi se pare prea mult!’, a spus consilierul local Georgicã Vulpe. Pentru a se inlãtura orice discutii, municipalitatea nu va deconta, indiferent de suma pe care o vor vota alesii, decat facturile pe care le va primi de la delegatia gimnastelor la intoarcerea din Franta. Si este posibil sã fie vorba de mai putini bani decat s-au alocat ieri…

La plimbare vrem si noi

Unii alesi locali au incercat mare cu degetul la cel de-al doilea proiect de pe ordinea de zi. Georgicã Motrea si Sorinel Rãducanu s-au arãtat nemultumiti de faptul cã, spre deosebire de primul proiect, la cel ce urma a fi supus votului nu se mentionau cu nume si prenume persoa nele care vor face o deplasarea la Cahul, Republica Moldova, pe 19 ianuarie. Executivul a cerut de la Legislativ suma de… 950 lei. De ce asa putin? Pentru cã este vorba despre o deplasare (si atat) la Ziua Nationalã a Culturii, la invitatia primarului Cahulului, Nicolae Dandis. Primarul Dumitru Boros, ßacuzat’ din start cã va face parte din delegatie, a fãcut precizãrile de rigoare inainte de vot: ßEu i-am declinat invitatia domnului primar Dandis, incã de cand mi-a trmis-o, pentru cã am stabilitã o altã agendã pentru acea zi. Deci, lista rãmane deschisã si poate face deplasarea oricine doreste din partea Primãriei sau a CL, insã fãrã a inlãtura elevii si cadrele didactice de la Liceul ßIoan Popescu’, care sunt parte din programul pe care il desfãsurãm cu Cahulul. Trebuie sã se stie cã suma de 950 de lei este doar pentru deplasarea cu un microbuz de 16 locuri, dus- intors’, a spus Boros. Imediat, consilierii Motrea si Rãducanu numai cat nu au cerut sã meargã ei din partea CL Barlad, in timp ce unii colegi chiar ii grãbeau spre case sã isi pregãteascã bagajele. În final, spiritele s-au calmat in momentul in care s-a anuntat cã vizita la Cahul este una strict in interes cultural, nicidecum turistic, asa cum ar fi visat unii alesi, reintoarcerea in tarã fiind programatã pentru aceeasi zi, pe searã.