Judecãtorii vasluieni, fãrã milã pentru fratii tâlhari din Tanacu

marți, ianuarie 16, 2018, 3:00

Tribunalul Vaslui a respins, pentru a patra oarã, contestatiile formulate de Costel si Vasilicã Popa, doi frati din Tanacu acuzati de tâlhãrie calificatã, împotriva deciziilor de mentinere a mãsurii arestãrii preventive luatã asupra lor. Cei doi „aveau boalã” pe telefoanele mobile ale trecãtorilor surprinsi noaptea circulând pe strãzile municipiului Vaslui.

Dupã ce au petrecut bine prin cluburile vasluiene, doi frati din Tanacu, Costel si Vasilicã Popa, in varstã de 19, respectiv 22 de ani, s-au apucat de prostii, atacand alti tineri doar pentru cã acestia circulau singuri pe strãzile municipiului Vaslui la ore inaintate. Capul rãutãtilor s-a dovedit a fi fratele mai mic, Costel, care, in dimineata zilei de 19 noiembrie, insotit de o gascã de alti trei tineri din Tanacu, cu care a petrecut intr-un club vasluian, a atacat fãrã motiv un alt tanãr. Dupã ce si-au potolit focul, ceilalti trei tineri au plecat, insã Costel a rãmas, si-a mai lovit de cateva ori victima, dupã care ia furat din buzunar telefonul mobil. Cateva zile mai tarziu, Costel Popa, insotit de aceastã datã de fratele sãu, Vasilicã, si un alt consãtean, Vlãdut Adiaconitei, in varstã de 22 de ani, au avut iar chef de distractie si au revenit in Vaslui. La ora 01.30, au plecat din club si, pe drum, Costel s-a separat de ceilalti doi care aveau drum spre Centrul Civic. Vasilicã si Vlãdut au ajuns pe platoul de la Teatrul de Varã, cand au observat cã in fata lor se deplasa in acelasi sens de mers un tanãr in varstã de 16 ani, din municipiul Vaslui. Cand au ajuns langã acesta, au inceput sã-i aplice lovituri cu pumnii in zona fetei, doborandu-l la pãmant, dupã care si-au controlat victima prin buzunare si au sustras fiecare cate un telefon mobil, dupã care s-au despãrtit. Ceva mai tarziu, Vasilicã s-au reunit cu fratele Costel, doar pentru a ataca un alt tanãr, cãruia, dupã ce l-au bãtut bine, i-au furat geaca cu care acesta era imbrãcat. Cei trei talhari au fost prinsi dupã doar cateva ore de politisti si acuzati de talhãrie calificatã, drept pentru care Judecãtoria Vaslui a emis mandate de arestare preventivã pe numele lor. Ceilalti trei tineri din Tanacu, cu varste intre 15 si 19 ani, sunt cercetati in libertate sub acuzatia de loviri si alte violente. De la arestarea lor, pe 25 noiembrie, mandatul de arestare preventivã al fratilor Popa a fost prelungit de mai multe ori, in ciuda cererilor de inlocuire a acestei mãsuri preventive cu o alta mai usoarã formulate de tinerii talhari. De fiecare datã cand au primit rãspunsuri negative din partea magistratilor Judecãtoriei Vaslui, cei doi au contestat aceste decizii, ultima datã chiar sãptãmana trecutã. În zadar insã, judecãtorii Tribunalului Vaslui nu au dat nici ei dovadã de mai multã ingãduintã fatã de fratii talhari din Tanacu.