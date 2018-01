Jandarmii vasluieni, bilant pozitiv pe 2017

luni, ianuarie 22, 2018, 3:00

Joia trecutã, Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui a prezentat bilantul activitãtilor pe care le-a desfãsurat în anul 2017. În prezenta prefectului Eduard- Andrei Popica, a subprefectului Mircea Gologan si a presedintelui consiliului Judetean, Dumitru Buzatu, precum si a celorlalti sefi de institutii cu care coopereazã, jandarmii vasluieni si-au prezentat bilantul.

Activitatea desfãsuratã in anul 2017 de cãtre structurile IJJ a vizat ‘indeplinirea ireprosabilã’ a misiunilor de asigurare, restabilire si mentinere a ordinii publice, pazã si protectie institutionalã, transporturi speciale, transporturi de bunuri, valori si corespondentã clasificatã. Misiunile au fost executate atat in mod independent, cat si in cooperare cu institutiile cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice din zona de responsabilitate. Raportul prezentat subliniazã faptul cã activitãtile desfãsurate pentru indeplinirea misiunilor au avut la bazã prioritatea strategicã de cres – tere a nivelului de sigurantã pentru cetãteni si obiectivele generale, respectiv cresterea performantei structurilor operative in indeplinirea misiunilor, eficientizarea manage – mentului structurilor de suport si dezvoltarea capacitãtii administrative si operationale. Obiectivele specifice, stabilite in corelatie cu evolutia situatiei operative existente la nivelul judetului Vaslui, au constat in asigurarea gradului de sigurantã a cetãteanului prin intrebuintarea eficientã a structurilor de ordine publicã in zona de competentã, consolidarea relatiilor interinstitu – tionale pentru asigurarea cadrului organizational necesar indeplinirii misiunilor, asigurarea capacitãtii de interventie si mobilitatea structurilor de ordine si sigurantã publicã, in vederea asigurãrii unei reactii rapide si eficace in cazul producerii unor situatii speciale si de crizã, cresterea performantei structurilor operative in indeplinirea misiunilor de pazã si protectiei a obiectivelor, bunurilor si valorilor si, nu in ultimul rand, cresterea performantei in domeniul prevenirii si combaterii faptelor antisociale. Pe parcursul anului 2017 unitatea a executat 1.354 misiuni de asigurare a ordinii publice, din care 128 au fost la manifestãri de protest, 429 cu ocazia unor manifestãri culturalartistice, religioase, promotionale etc., iar 342 la manifestãri sportive. De asemenea, pentru asigurarea masurilor de ordine publicã in zona centrelor de examen si evaluare (evaluare, bacalaureat, definitivat etc.), au fost executate 120 de misiuni, pentru asigurarea ordinii publice premergãtor si pe timpul desfãsurãrii alegerilor partiale-locale, au fost executate alte 46 de misiuni, iar pentru asigurarea ordinii publice la alte actiuni ( in cooperare cu organele silvice, executori judecã – toresti, inclusiv actiunile de asigurare a ordinii publice la obiective) au fost executate 287 de misiuni. Astfel, pe parcursul anului trecut, s-au constituit 6.643 patrule mixte in cooperare cu politia, atat in mediul urban, cat si in zona ruralã a judetului, iar independent, s-a actionat cu 5.080 patrule de jandarmi. Pe linia constatãrii si aplicãrii sanctiu – nilor contraventionale, au fost constatate 3.345 sanctiuni contraven – tionale, majoritatea acestora la Legea nr. 61/1991. În ceea ce priveste activitatea de constatare a faptelor de naturã penalã, jandarmii au constatat un numãr de 102 infractiuni, privind un numãr de 129 fãptuitori. Pe timpul misiunilor executate in cooperare cu structurile Politiei, jandarmii vasluieni au participat la constatarea unui numãr de 223 infractiuni, cu 235 fãptuitori. Totodatã, in perioada analizatã, IJJ Vaslui a primit spre executare un numãr de 881 de mandate de aducere, desfãsurate pe raza a 54 de localitãti, cu un efectiv total de 1.550 jandarmi.