ITM atentioneazã angajatorii sã majoreze salariul minim brut

Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui atrage atentia angajatorilor din judet cu privire la aplicabilitatea, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, a HG nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tarã. În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicatã, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, Guvernul Romaniei adoptã prezenta hotãrare. Articolul 1: ‘Începand cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bazã minim brut pe tarã garantat in platã, sumã stabilitã in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, in medie, pe lunã, in anul 2018, reprezentand 11,40 lei/orã’. Articolul 2: ‘La data prevãzutã la art.1, Hotãrarea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bazã minim brut pe tarã garantat in platã, publicatã in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017, se abrogã’. ‘Atragem atentia angajatorilor asupra respectãrii aplicãrii prevederilor HG nr. 846/2017. Inspectorii de muncã vor verifica atat stabilire salariului de baza cel putin la nivelul salariului minim brut pe tarã garantat in platã, cat si garantarea in platã a acestuia’, a spus Gheroghe Chirvase, inspector sef al ITM Vaslui.