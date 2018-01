Învãtãm a CETI cu sprijinul Guvernului Japoniei

marți, ianuarie 9, 2018, 3:00

Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a aprobat criteriile de selectie a liceelor care pot deveni Centre de Excelentã în Tehnologia Informatiei (CETI) în cadrul proiectului „Promovarea si sustinerea excelentei în educatie prin dezvoltarea competentelor în disciplina Tehnologia Informatiei”. Proiectul are ca obiectiv asigurarea conditiilor optime de pregãtire si dezvoltare a elevilor din clasele IX – XIII capabili de performante înalte (profil matematicã – informaticã), prin înfiintarea si operationalizarea a 60 de CETI. Prin intermediul acestui proiect derulat de MEN cu sprijinul Guvernului Japoniei, fiecare centru va beneficia de un laborator IT dotat cu 26 calculatoare performante si o tablã interactivã.

Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a lansat o nouã competitie ce implicã liceele si colegiile de elitã din sistemul de invãtãmant preuniversitar vasluiene in vederea dotãrii cu aparaturã informaticã de varf. Este vorba de proiectul ‘Promovarea si sustinerea excelentei in educatie prin dezvoltarea competentelor in disciplina Tehnologia Informatiei’, prin care cel putin un liceu vasluian poate deveni Centru de Excelentã in Tehnologia Informatiei (CETI). ‘Pentru a fi eligibilã, o unitate scolarã interesatã trebuie sã transmitã ISJ/ISMB o scrisoare de intentie prin care isi asumã un program deschis de cel putin 10 ore/sãptãmanã adresat copiilor din comunitate interesati sã participe la activitãti, pe o duratã de cel putin doi ani de la data punerii in functiune a centrului’, anuntã reprezentantii ISJ Vaslui. În cadrul acestui proiect, mai multe cadre didactice vor fi formate in cadrul programului de pregãtire asigurat de cãtre partenerul din Japonia. Aceste cadre didactic-resursã vor asigura apoi formarea a minimum 10 profesori la nivel local, pe structura cursului furnizat de cãtre expertii japonezi. Ultimii vor fi considerati, la randul lor, persoane-resursã pentru activitatea centrului si pot realiza activitãti de pregãtire cu propriii elevi, pe baza cunostintelor asimilate in cadrul programului de instruire. Procesul de selectie va avea douã etape. Prima etapã va fi realizatã de fiecare inspectorat scolar judetean pe baza a sapte reguli si se va incheia cu desemnarea a cate unui centru la nivelul fiecãrui judet. Dintre criteriile care vor fi luate in calcul se numãrã existenta unui centru de excelentã, care desfãsoarã activitãti de excelentã in domeniul IT la nivelul anului scolar 2017-2018, existenta profilului matematicã-informaticã, intensiv informaticã, si elevi cu rezultate la Olimpiada Nationalã de Informaticã in ultimii 3 ani, respectiv premii sau mentiuni la fazele nationale. Etapa a II-a presupune o evaluare efectuatã de o comisie nationalã, in urma cãreia vor fi selectate incã 13 centre la nivel national, din regiunile mai putin dezvoltate, care obtin cele mai bune punctaje. Într-un judet nu pot fi mai mult de douã astfel de centre. În aceste conditii, in special in urma rezultatelor de exceptie inregistrate de liceenii vasluieni la ultimele Olimpiade de Informaticã, premiati inclusiv la nivel international, judetul Vaslui ar putea avea chiar douã Centre de Excelentã in Tehnologia Informatiei. Astfel, elevii vor avea parte de o pregãtire avansatã, calificatã si centratã pe aptitudinile si nevoile lor de instruire, respectiv pe stimularea creativitãtii, lucruri care reprezintã chiar unul dintre scopurile acestui proiect.