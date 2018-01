Întrunire fulger a alesilor Bârladului

joi, ianuarie 11, 2018, 3:00

Prima sedintã din acest an a Consiliului Local (CL) Bârlad s-a desfãsurat la foc automat. Desi pe ordinea de zi au fost opt proiecte care ar fi trebuit sã le ia alesilor un timp mai îndelungat de dezbatere, întrunirea a durat doar putin peste 10 minute.

În acest fel, a fost consemnat si un prim record la capitolul duratã de desfãsurare a sedinelor de CL, intrucat este prima datã, din 2016 panã in prezent, cand actualul Legislativ terminã ßpe repede inainte’ o sedintã, fie ea si extraordinarã, asa cum a fost cea de acum douã zile. Explicatia datã de alesi pentru graba cu care au ßdiscutat’ si votat proiectele propuse de Executiv a fost cã ßlucrurile au fost cat se poate de clare’. Spre exemplu, consilierilor locali le-a fost cat se poate de facil sã voteze chiar si un proiect care se referea la actualizarea si completarea inventarului domeniului public al orasului si nu au avut nicio problemã cu sumedenia de modificãri pe care acesta le-a suferit. Apoi, alesii n-au dat nici prea mare importantã faptului cã Spitalul de Urgentã Elena Beldiman’ din Barlad va fi dotat cu un performant sistem de supraveghere video, dar si a unuia de acces in unele incãperi ale unitãtii doar pe baza de cartelã. În acest caz a fost necesarã chiar modificarea proiectului initial, intrucat spitalul a introdus eronat in propria listã de investitii doar sistemul video, cand de fapt se alocase fonduri si pentru cel de acces pe bazã de cartelã. Nu in ultimul rand, trebuie amintitã si initiativa Executivului de a incerca sã obtinã fonduri europene pentru Grãdinitã nr. 5 din localitate, unde este nevoie de alipirea a douã suprafete de teren in vederea atragerii unei sume mai mari. Tot la fel de repede s-a trecut si peste proiectul referitor la cresterea eficientei energetice a sectiei de pediatrie (fostul Spital de Copii), tot cu fonduri europene, initiativã care deja a primit girul Agentiei pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est, admitandu-l la finantare cu 86 de puncte.