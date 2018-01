INS: Preturile la ouã, unt, fructe proaspete si combustibili au crescut cel mai mult în decembrie 2017

luni, ianuarie 15, 2018, 3:00

Ouãle, untul si fructele proaspete sunt mãrfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult în decembrie 2017 fatã de luna anterioarã din acelasi an, în timp ce, în categoria de mãrfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate în cazul combustibililor, relevã datele Institutului National de Statisticã (INS), publicate vineri.

Astfel, ouãle s-au scumpit în decembrie 2017, comparativ cu luna precedentã, cu 6,72%, si cu 43,19% raportat la decembrie 2016, untul cu 2,65% (plus 22,77% fatã de decembrie 2016), si fructele proaspete cu 1,32% (plus 11,06% fatã de decembrie 2016). De asemenea, pretul legumelor si conservelor de legume a crescut cu 1,54%, iar cel al cartofilor cu 1,32%. Pe segmentul mãrfurilor nealimentare, pretul combustibililor a urcat în decembrie 2017 cu 1,02% raportat la luna precedentã si cu 5,85% fatã de decembrie 2016, cel al frigiderelor si congelatoarelor cu 0,75%, al masinilor de spãlat si buteliilor cu 0,73%, iar cel al tutunului si tigãrilor cu 0,24% (plus 5,52% fatã decembrie 2016). În sectorul de servicii, cresteri mai semnificative au fost consemnate în decembrie 2017 în cazul biletelor de avion, cu 2,04% fatã de noiembrie 2017 si cu 23,29% comparativ cu decembrie 2016, al abonamentelor auto, cu 0,74%, la transportul interurban, cu 0,72%, al restaurantelor, cafenelelor si cantinelor, cu 0,52%, al confectionãrii si reparãrii de îmbrã- cãminte si încãltãminte, cu 0,48%, si la serviciile de apã, canal si salubritate, cu 0,32%. Pe de altã parte, cele mai mari scãderi de preturi au fost consemnate la citrice si alte fructe meridionale (-4,37%), zahãr (-1,13%) si ulei (-0,29%). Pe total mãrfuri alimentare, preturile au crescut cu 0,44%, în decembrie 2017 fatã de luna precedentã, iar cele nealimentare au urcat cu 0,28%. Totodatã, la servicii, tarifele au crescut cu 0,21%. În decembrie 2017, rata anualã a inflatiei a urcat la 3,3%, de la 3,23% în noiembrie, pe fondul scumpirii mãrfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statisticã publicate vineri. „Rata medie a pre- turilor de consum în ultimele 12 luni ((ianuarie 2017 – decembrie 2017) fatã de precedentele 12 luni (ianuarie 2016 – decembrie 2016), calculatã pe baza IPC, este 1,3%. Determinatã pe baza IAPC, rata medie este 1,1%”, noteazã INS. Banca Nationalã a României (BNR) a revizuit în crestere la 2,7% prognoza de inflatie pentru finalul anului 2017, de la 1,9% anterior. Pentru finalul anului 2018, BNR estimeazã o ratã a inflatiei de 3,2%, similar prognozei anterioare, iar pentru finalul celui de-al treilea semestru din 2019 se asteaptã la o ratã a inflatiei de 3,1%. Conform BNR, depãsirea limitei superioare a intervalului tintei în prima parte a anului 2018 este cauzatã în principal de unele efecte statistice de bazã asociate unor reduceri de taxe si impozite indirecte la începutul anului 2017, evolutiei anticipate a componentelor exogene, dar si acumulãrii de presiuni infla- tioniste asociate mediului intern, la nivelul inflatiei de bazã. Calculatã la taxe constante, rata inflatiei va atinge 3,3% în decembrie 2017, 3,1% la sfârsitul anului viitor si 2,9% la orizontul prognozei, septembrie 2019.