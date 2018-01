Înghetat de frig în casã!

vineri, ianuarie 26, 2018, 3:00

Un bãrbat in varstã de 58 de ani, din Ghermãnesti, comuna Dranceni, a fost gãsit, miercuri seara, pe jumãtate inghetat in propria casã, un bordei neincãlzit, cu podea din pãmant, in care acesta locuia singur. El a fost descoperit de cãtre vãrul sãu, alertat cã nu-l mai vãzuse de douã zile, a intrat in locuintã si l-a gãsit inconstient, aproape fãrã suflare, anuntand imediat autoritãtile si ambulanta. Bãrbatul a fost transportat la sectia de Urgente a Spitalului Municipal Husi, la internare avand temperatura corporalã de doar 22 grade Celsius. ßDupã ce a primit ingrijiri si a fost intubat, medicii huseni s-au strãduit sã-i ridice temperatura corporalã, insã starea gravã a pacientului a necesitat transportarea sa de urgentã, joi dimineatã, la UPU Spitalului Judetean Vaslui. Aici, la internare, temperatura corporalã, de 32 grade Cesius, era incã mult sub cea normalã, starea pacientului fiind in continuare criticã’, a declarat dr. Dan Ungureanu, purtãtorul de cuvant al Serviciului de Ambulantã Judetean Vaslui, cel care l-a insotit pe pacient de la Husi la Vaslui. Conform dr. Dan Ungureanu, acesta este singurul caz de hipotermie severã inregistrat in aceastã iarnã in judetul Vaslui.