Încep înscrierile la sesiunea de varã a Bacalaureatului 2018

vineri, ianuarie 26, 2018, 3:00

Începând cu anul scolar 2017 – 2018, examenul de bacalaureat debuteazã mult mai devreme, chiar din luna februarie, atunci când elevii din anul terminal de liceu vor sustine probele orale de evaluare a competentelor lingvistice în limba românã, a celor digitale si a competentelor lingvistice într-o limbã de circulatie internationalã. Înscrierile la sesiunea de varã a Bacalaureatului încep chiar în aceste zile, când elevii din ultimul an de liceu completeazã cererile, ce vor fi depuse în perioada 29 ianuarie – 2 februarie.

Debutul primei sesiuni a examenului de Bacalaureat 2018 se apropie, pentru prima datã in istoria recentã, acest examen urmand a avea loc incã din luna februarie. Dupã perioada de inscrieri in prima sesiune a bacalaureatului 2018, 29 ianuarie2 februarie, probele orale vor debuta pe 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba romanã (proba A). Urmeazã apoi, in zilele de 16, 19 si 20 februarie, evaluarea competentelor digitale (proba D), iar in perioada 21-22 februarie se va desfãsura evaluarea competentelor lingvistice intr-o limbã de circulatie internationalã (proba C). Acesta din urmã se va desfãsura astfel: pe 21 februarie, proba de intelegere a unui text studiat, urmat de proba scrisã, iar pe 22 februarie, elevii vor sustine proba oralã, la alegere, la una din limbile englezã, francezã, spaniolã, germanã, italianã, ebrai cã, japonezã, rusã, portughezã sau turcã. Candidatii care in cel putin una dintre clasele a IX-aXII-a au obtinut premii individuale la concursuri sau olimpiade scolare internationale, recunoscute de MEN, la una din disciplinele incluse pe lista celor de Bacalaureat, pot solicita echivalarea probei scrise, mentionand acest lucru in fisa de inscriere. La fel, in cazul candidatilor care au obtinut o certificare internationalã a competentelor lingvistice sau o recunoastere europeanã a competentelor digitale, si care pot solicita echivalarea probei orale respective. La randul lor, candidatii care au sustinut examenul de Bacalaureat la una din sesiunile precedente pot solicita recunoasterea sau echivalarea unor probe scrise sau orale sustinute anterior. Pentru clasele terminale din invãtãmantul liceal, anul scolar se incheie in 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a, in 8 iunie. Examenele scrise pentru prima sesiune a Bacalaureatului 2018 incep in 25 iunie, conform calendarului anuntat de Ministerul Educatiei Nationale, cu proba scrisã la Limba si literatura romanã(proba Ea). Pe 27 iunie, absolventii de liceu vor sustine proba obligatorie a profilului (proba Ec), iar pe 28 iunie, proba la alegere a profilului si specializãrii (proba Ed). Afisarea primelor rezultate pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat 2018 se va face pe 4 iulie (panã la ora 12.00) si este urmatã de depunerea contestatiilor (orele 12.0016.00). Între 5 si 8 iulie vor fi solutionate contestatiile, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevãzutã pentru data de 9 iulie. Potrivit calendarului anuntat de Ministerul Educatiei Nationale, a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 va avea loc in perioada 20 august6 septembrie 2018. În zilele de 1013 iulie are loc inscrierea candidatilor, iar pe 27 iulie se vor inscrie candidatii care au promovat examenele de corigente. Spre deosebire de prima sesiune a Bacalaureatului 2018, in cea de-a doua sesiune, elevii claselor a XII-a vor avea de infruntat la inceput probele scrise, urmand ca abia apoi sã dea examen la probele orale. Cat priveste simulãrile la probele scrise a examenului de Bacalaureat, cu rol strict de verificare a cunostintelor acumulate de elevi, ele vor debuta pe 13 martie, in acelai timp cu desfãsurarea Simulãrii Examenului de Evaluare nationalã.