Încã o carte de identitate falsã descoperitã la frontierã!

vineri, ianuarie 12, 2018, 3:00

Pe 10 ianuarie, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru a intra in tarã ca pasager intr-un microbuz, cetãteanul moldovean Vladimir B., in varsta de 46 de ani. În baza unei analize de risc pe linia migratiei ilegale, politistii de frontierã au solicitat inspectorilor vamali efectuarea unui control amãnuntit persoanei, in urma cãruia a fost descoperitã, ascunsã si nedeclaratã, in borseta lui Vladimir B., o carte de identitate cu insemnele autoritãtilor romane, pe care era imprimatã fotografia acestuia. Cu ocazia verificãrilor specifice efectuate, politistii de frontierã au stabilit cã documentul in cauzã este fals total. Cu privire la cele constatate, bãrbatul a declarat cã a procurat documentul in Cehia, cu douã luni in urmã, de la un cetãtean roman ale cãrui date nu le cunoaste, plãtind suma de 100 euro si cã urma sã foloseascã documentul in Spatiul Schengen, pentru a ocupa mai usor un loc de muncã. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.