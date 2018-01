În plin viscol, TIR în flãcãri, la Solesti

vineri, ianuarie 19, 2018, 3:00

Ieri dimineatã, la ora 6.30, pompierii vasluieni au fost solicitati sã intervinã pentru stingerea unui incendiu mai putin obisnuit: un autotractor cu remorcã inmatriculat in Galati, care transporta coji de seminte de floareasoarelui, a luat foc in mers. În ciuda ninsorii, posibil din cauza vantului puternic, incendiul, izbucnit din cauza unui scurt-circuit la un cablu electric defect, s-a extins si la incãrcãturã, manifestandu-se cu flacãrã puternicã. A fost nevoie de 3 autospeciale de interventie cu apã si spumã si un vehicul de primã interventie si comandã, si o echipã de 2 ofiteri si 13 subofiteri din cadrul ISU ‘Podul Înalt’Vaslui, care, dupã o orã si jumãtate de luptã cu flãcãrile, au reusit sã stingã incendiul. ‘Capul tractor a fost distrus in proportie de 90%, fiind mistuite de flãcãri circa douã tone de coajã de seminte de floarea-soarelui aflate in benã si prelata de protectie a benei. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, iar circulatia rutierã a fost restrictionatã doar pe timpul interventiei’, a declarat cãpitanul Petru Iftene, purtãtorul de cuvant al ISU Vaslui.