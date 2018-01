În doar un an, vasluienii au economisit 130 milioane de lei

marți, ianuarie 16, 2018, 3:00

Vasluienii si-au crescut economiile în anul 2017 cu suma de 130 milioane lei. Sumele economisite la bãncile comerciale au crescut atât în lei, cât si în valutã. La fel ca si în anii precedenti, valorile cele mai mari sunt rulate prin disponibilitãtile la vedere în lei si valutã, instrumente financiare mult mai flexibile în comparatie cu depozitele la termen. Pe lângã economii, vasluieni au contractat sume importante si pentru consum si achizitionarea de locuinte.

Anul 2017 a fost o perioadã fastã pentru vasluieni in ceea ce priveste economiile bancare. În total, in primele 11 luni ale anului trecut, rezervele financiare in lei si in valutã ale vaslueinilor au crescut cu 130 milioane de lei. Potrivit datelor publicate la sfarsitul anului trecut de Banca Nationalã a Romaniei (BNR), in luna noiembrie 2017, diponibiitãtile la vedere in lei ale gospodãriilor populatiei din judetul Vaslui erau de in sumã totalã de 337,3 milioane de lei. În ianuarie 2017, disponibilitãtile la vedere ale populatiei erau de numai 253,3 milioane de lei. Si in ceea ce priveste disponibilitãtile la vedere in valutã sumele economisite de vasluieni sunt destul de mari. Dacã in luna ianuarie disponibilitãtile la vedere in valutã erau de 149,6 milioane de lei, la sfarsitul lunii noiembrie, sumele din bãnci ale gospodãriilor populatiei au crescut la 195,6 milioane de lei. Si in cazul depozitelor la termen in valutã vasluienii au pus ceva bani deoparte. De la economii de 310,4 milioane de lei, in ianuarie 2017, rezervele valutare la termen in valutã au crescut, la sfarsitul anului trecut, la 320,5 milioane de lei. Singurul minus financiar s-a inregistrat pe segmentul depozitelor la termen in lei, unde sumele economisite au scãzut cu circa 10 milioane de lei. Astfel, de la depozite de 676,3 milioane de lei in ianuarie 2017, dupã 11 luni, economiile au scãzut la 666,5 milioane de lei. Practic, pe cele patru instrumente financiare bancare, economiile gospodãriilor populatiei din judetul Vasui au crecut anul trecut cu 130 milioane de lei.

Cresc economiile, cresc si împrumuturile

Dupã mai multi ani in care s-au ferit de bãnci, populatia s-a lansat din nou intr-o frenezie a creditelor. Astfel, creditele contractate de firmele si populatia judetului Vaslui au explodat in anul 2017. Ultimele date statistice publicate de BNR confirmã cresterea constantã a imprumuturilor, pe fondul diminuãrii creditelor restante. Dacã in luna ianuarie 2017 creditele in moneda nationalã se cifrau la 1.047 milioane de lei, in luna noiembrie au crescut la suma totalã de 1.157,7 milioane lei. Un salt puternic al imprumuturilor se inregistreazã pe segmentul gospodãriilor populatiei. În prima lunã acestui an, gospodãriile populatiei aveau credite totale de 591,5 milioane de lei, dintre care numai pentru consum erau alocate 385,7 milioane de lei, iar pentru locuinte suma de 188,5 milioane lei. Spre comparatie, in luna noiembrie 2017, gospodãriile popu – latiei aveau credite de 674,4 milioane de lei. Pentru consum vasluienii au alocat in acest an 424,5 milioane de lei, in timp se pentru achizitionarea de locuinte s-au fãcut imprumuturi totale de 232 milioane de lei.