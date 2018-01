În atentia cursantilor scolilor auto!

marți, ianuarie 16, 2018, 3:00

Începand din data de 15 ianuarie 2018, sistemul de programãri online, pentru sustinerea probei teoretice la examenul de obtinere a permisului de conducere auto, va fi resetat, urmand ca absolventii de scoli auto sã efectueze noi programãri online, pe site-ul Institutiei Prefectului-judetul Vaslui, prima zi de reprogramãri fiind 1 februarie 2018. Cursantii care s-au programat in luna aprilie 2018, in cursul anului 2017, vor sustine proba teoreticã in luna ianuarie 2018, conform reprogramãrii anuntate la finele anului trecut. Cei care se vor programa in luna aprilie 2018, incepand cu data de astãzi, vor sustine examenul in luna aprilie, la data programãrii. Nu vã programati pentru sustinerea examenului in perioada 16.01.2018-31.01.2018, intrucat nu veti putea sustine examenul in aceste zile.