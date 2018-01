În atentia conducãtorilor auto cu permise expirate

luni, ianuarie 22, 2018, 3:00

Pentru a veni in intampinarea celor care au permisele de conducere expirate, incepand cu data de 31 ianuarie 2018, in fiecare zi de miercuri, intre orele 13.00-17.00, in limita posibilitãtilor, se vor prelua documentele expirate panã la data respectivã, fãrã a fi necesarã programarea online prealabilã. Prezenta la ghiseu in fiecare miercuri, intre orele 13.00-17.00, este valabilã doar pentru persoanele care au observat cu intarziere cã au permisul expirat. Restul vor preschimba permisul de conducere printr-o programare online prealabilã pe site-ul www.prefecturavaslui.ro. Verificarea datei valabilitãtii permisului de conducere si programarea online trebuie fãcute din timp, in termen, pentru a evita aglomeratia la ghisee si a nu bloca activitatea Serviciului Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Vaslui.