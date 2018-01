Hotii unei autoutilitare furate în decembrie au fost prinsi

luni, ianuarie 22, 2018, 3:00

Pe 29 decembrie 2017, politistii vasluieni au fost sesizati de un bãrbat de 54 de ani cu privire la faptul cã i-a fost sustrasã autoutilitara proprietate, pe care o lãsase parcatã pe strada Vasile Alecsandri, din municipiul Vaslui. Urmare a sesizãrii primite, politistii Biroului de Investigatii Criminale Vaslui au demarat cercetãri si au identificat persoanele bãnuite de comiterea faptei, un tanãr de 26 de ani, din municipiul Vaslui, si un tanãr de 28 de ani, din municipiul Iasi. Politistii au stabilit faptul cã in noaptea de 28 spre 29 decembrie, tanãrul de 26 de ani a sustras autoutilitara, masina fiind lãsatã de propeietar descuiatã si cu cheile in contact. Tanãrul s-a deplasat cu masina panã in municipiul Iasi, unde s-a intalnit cu tanãrul de 28 de ani, cãruia i-a solicitat sã o vandã, spunandu-i cã masina a fost sustrasã din Vaslui. În zilele urmãtoare, tanãrul de 28 de ani a vandut masina unei persoane din municipiul Iasi. Politistii au probat activitatea infractionalã a celor doi tineri, pe 17 ianuarie, ieseanul fiind retinut de politisti 24 de ore pentru sãvarsirea infractiunii de tãinuire. Tanãrul de 26 de ani este cercetat pentru sãvarsirea infractiunii de furt calificat. Acesta a fost arestat preventiv, la inceputul acestui an, pentru sãvarsirea mai multor infractiuni de furt pe raza municipiului Vaslui.