Hoti din societãti comerciale cercetati pe politisti

luni, ianuarie 8, 2018, 3:00

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Vaslui au probat activitatea infractionalã a unui bãrbat de 26 de ani, din comuna Tãtãrãni, bãnuit de comiterea a nouã infractiuni de furt calificat. Din cercetãrile efectuate de politisti, s-a constatat faptul cã, in luna decembrie 2017, acesta a pãtruns in sediile mai multor societãti comerciale de pe raza municipiului Vaslui si a sustras sume de bani si un telefon mobil. Prejudiciul estimat prin comiterea faptelor este de aproximativ 6.000 de lei. La comiterea infractiunilor au participat si doi minori, fatã de care se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de furt calificat. Bãrbatul de 26 de ani a fost retinut de politisti pentru o perioada de 24 de ore, iar vineri, 5 ianuarie, a fost prezentat la Judecãtoria Vaslui cu propunerea de dispunere a unei mãsuri preventive. Pe 3 ianuarie, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Barlad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui bãrbat de 29 de ani, din municipiul Barlad. Acesta este bãnuit de comiterea a doua infractiuni de furt. În data de 30 noiembrie 2017, bãrbatul a pãtruns in incinta unei societãti comerciale de pe raza municipiului Barlad si a sustras suma de 860 de lei. Cea de-a doua faptã pentru care este cercetat a avut loc in data de 13 decembrie, in incinta unui cabinet stomatologic. Profitand de neatentia unei paciente, bãrbatul i-a sustras telefonul mobil, cheile de la autoturism si cheile de la locuintã. Bãrbatul bãnuit de comiterea celor douã infractiuni a fost prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad. Fatã de acesta procurorul care supravegheazã urmãrirea penalã a dispus mãsura controlului judiciar pentru o perioadã de 60 de zile.