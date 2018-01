Hectar dupã hectar, am vândut (aproape) tot judetul!

joi, ianuarie 25, 2018, 3:00

Fermierii vasluieni au vândut în ultimii ani terenuri agricole în valoare de circa 33 milioane de euro. Din anul 2014, când a avut loc liberalizarea pietei funciare în România, în judetul Vaslui au fost publicate peste 9.000 oferte de vânzare. În perioada 2014-2015, Vasluiul a fost în topul national în ceea ce priveste tranzactiile cu terenuri. Rezultatul acestei «febre» este cã cele mai bune parcele de pãmânt au fost vândute, în special cãtre strãini.

În cei patru ani de la liberalizarea pietei funciare in Romania, proprietarii de pãmant din judetul Vaslui au fãcut bani frumosi. În total, fermierii au lansat public oferte de vanzare a terenurilor agricole extravilane pentru o suprafatã totalã de 11.125 hectare. În medie, pretul de vanzare cu care s-au tranzactionat terenurile in ultimii ani este de aproximativ 3.000 euro/hectar. Dacã ne raportãm la suprafata totalã scoasã la vanzare de cãtre fermierii locali, rezultã cã suma totalã obtinutã de pe urma tranzactionãrii terenurilor este de minim 33 milioane de euro. Practic, in toti acesti ani, sau vandut cele mai bune parcele de pãmant din judet, iar strãinii, persoane fizice si juridice, au fost principalii cumpãrãtori. Murgeni, Viisoara, Vetrisoaia, Lunca Banului, Stãnilesti, Fãlciu sunt zonele cu un numãr semnificativ de tranzactii cu terenuri. Ion Nechifor, presedintele Asociatiei Grup Est Husi, a precizat cã o mare parte din suprafetele agricole arabile de calitate din judetul Vaslui au fost deja achizitionate de cãtre investitori strãini. ‘Pe Valea Prutului, in jur de 600 hectare sunt cumpãrate de cãtre strãini. Pe langã investitori din Germania, este o firmã din Danemarca care a cumpãrat mult pãmant. Sunt probleme privind achizitionare pãman – tului, ar trebui sã se ia mãsuri, sã fie protejat si fermierul roman. Protejati pãmantul, pentru ca fermierul local sã se dezvolte’, spune Ion Nechifor. Romania a liberalizat piata funciarã la 1 ianuarie 2014, conform obligatiilor incluse in Tratatul de Aderare la UE, ceea ce a permis persoanelor fizice din spatiul comunitar sã cumpere, fãrã restrictii, terenuri agricole in tarã.

Peste 9.300 oferte de vânzare

De la liberalizarea pietei funciare si panã in prezent, la Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui au fost inregistrate 9.308 oferte de vanzare de terenuri din extravilanul localitãtilor. Numai in 2017, DAJ Vaslui a inregistrat 2.576 cereri de oferte pentru vanzarea terenurilor agricole. În total, dosarele acoperã o suprafatã de 2.657 hectare, suprafata medie a unei oferte de vanzare fiind de 1,5 hectare. DAJ Vaslui a eliberat 463 avize pozitive pentru vanzare si 4 negative, in timp ce primãriile au emis 1.095 de adeverinte pentru vanzarea liberã de terenuri. În anul 2016, au fost inregistrate 2.158 de cereri de vanzare, pentru o suprafatã totalã de 2.110 hectare. În cursul anului 2015, au fost inregistrate in total 2.347 oferte de vanzare a terenurilor, pentru o suprafatã de 2.485 hectare. La sfarsitul anului 2014, pe site-ul DAJ Vaslui erau postate 2.227 de oferte de vanzare de terenuri, fiind vizatã tranzactionarea unei suprafete de 3.855 hectare.

Modificarea legii bate pasul pe loc

Prezent la inaugurarea expozitiei Expo Zoo Agroind, Laurentiu Baciu, presedintele Ligii Asociatiilor Producãtorilor Agricoli din Romania (LAPAR), a declarat cã organizatia pe care o reprezintã va relua discutiile cu Ministerul Agriculturii pe subiectul vanzãrii terenurilor, subliniind faptul cã, in anul 2016, proiectul de modificare a legii privind vanzarea terenului la strãini a avut la bazã ideile avansate de LAPAR. Din nefericire, initiativa demaratã de Guvernul Ciolos nu a mai continuat, iar noile cabinete inslatale la Palatul Victoria nu au mai abordat acest subiect sensibil. ‘Vrem sã modificãm legislatia si sã punem o serie de criterii, astfel incat terenurile sã poatã fi vandute mult mai greu cãtre strãini. Panã acum s-a vandut o mare parte din terenurile agricole cele mai bune din Romania. Eu din anul 2006 tot vorbesc despre acest lucru, dar nu am gãsit intelegere’, a spus Laurentiu Baciu.