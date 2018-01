Gonas minor împuscat în picior, la o vânãtoare de mistret

luni, ianuarie 29, 2018, 3:00

Grav accident de vânãtoare pe un fond privat din apropiere de localitatea Cârja. Aici, un copil în vârstã de 13 ani, care participa la o vânãtoare organizatã la mistret, a fost împuscat accidental în piciorul stâng. Chiar dacã a fost stabilizat hemodinamic, copilul s-a ales cu femurul fracturat si a fost transportat de urgentã la un spital din Iasi.

Nefericitul incident s-a petrecut in dupã-amiaza zilei de sambãtã, 27 ianuarie, pe fondul de vanãtoare nr. 37, denumit Carja, care nu mai apartine de Asociatia Vanãtorilor si Pescarilor Sportivi Vaslui, fiind administrat in regim privat. Bãiatul participa la vanãtoare in calitate de gonas, cand, cel mai probabil accidental, un proiectil l-a lovit in piciorul stang. Imediat, a fost cerut ajutorul unui echipaj al Ambulantei Vaslui, care a reusit de la fata locului sã il stabilizeze hemodinamic si care ulterior l-a transportat la Spitalul ‘Elena Beldiman’ din Barlad. Aici, victima a fost supusã unor proceduri medicale menite a-i facilitate transferul ulterior la un spital din Iasi. Medicii barlãdeni care lau examinat pe bãiat nu au reusit sã gãseascã in piciorul acestuia proiectilul care l-a rãnit, insã au stabilit cu certitudine, pe baza orificiilor de intrare si iesire, cã rana a fost provocatã prin impuscare. Tot la fata locului au ajuns si politistii cu atributii in domeniul armelor si munitiilor de la serviciul de specialitate al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, dar si un inspector de la Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui, care va incerca sã afle de ce un minor a fost cooptat la o actiune de vanãtoare cu specific aparte, dar si dificilã, cum este cea la mistret. Din primele informatii colectate de anchetatori a reiesit cã cel care a tras si a rãnit bãiatul este un vanãtor cu acte in regulã, participant la actiunea de sambãtã. ‘Momentan, cercetãrile sunt incã in curs de desfãsurare si se efectueazã audierea tuturor participantilor la actiunea de vanãtoare din ziua respectivã. Colegii nostru au in lucru un dosar, dar se asteaptã si numãrul de zile de ingrijiri medicale pe care le va primi victima iar activitãtile sunt continuate sub aspectul sãvarsirii infractiunii de vãtãmare corporalã din culpã’, ne-a declarat subinspector Silvia Manta, din cadrul Biroului de Relatii Publice a Inspectoratului de Politie Judetan Vaslui.