Ghitã si Marin, doi eroi nestiuti ai deszãpezirilor

vineri, ianuarie 19, 2018, 3:00

Ore în sir drumarii s-au luptat cu nãmetii pe drumurile judetene din partea de sud a judetului, dupã ce, în noaptea de 17 spre 18 ianuarie a nins si viscolit fãrã încetare pânã la ivirea zorilor. Trei drumuri au pus probleme deosebite, întrucât, în ciuda eforturilor utilajelor grele, din urma lor, viscolul puternic pãrea cã nici nu s-a actionat în zonã. Din fericire, cu exceptia unor curse regulate de persoane care si-au anulat deplasãrile, nu au fost înregistrate alte evenimente neplãcute.

Ieri dimineatã, incã de la ivirea zorilor, toate utilajele Sectiei Barlad apartinand de SC Lucrãri Drumuri si Poduri (LDP) Vaslui se aflau deja pe traseele pe care le au in grijã. Initial, s-a intervenit cu prioritate pe acele artere unde au fost semnalate probleme deosebite, respectiv drumurile judetene 243, ruta Barlad – Pogana – Puiesti – Dragomiresti, 243 B, ruta Barlad – Ciocani – Coroiesti, 243 C, spre Voinesti, 243 D, ruta Perieni si 245, ruta Barlad – Bãcani – Floresti. Cele mai mari probleme s-au consemnat, ca de fiecare datã, pe aceleasi drumuri aflate in subordinea Consiliului Judetean Vaslui pe care institutia incã se incãpãtaneazã sã nu monteze parazãpezi, desi de zeci de ani se stie cã acestea sunt primele care se blocheazã fie si la cel mai slab viscol. Vorbim aici de rutele spre Ciocani, Bãcani si Pogana/Perieni.

Lupta cu natura, inutila

Cu toate cã la primele ore ale diminetii de ieri in Barlad vremea pãrea cat se poate de calmã, pe drumurile care leagã orasul de unele comune limitrofe iadul alb era dezlãntuit de-a binelea. Am insotit, incã o datã, drumarii de la Sectia din Barlad a SC LDP Vaslui, pentru a-i vedea la lucru. Spre exemplu, pe distanta Barlad – Ciocani, a vedea este impropriu spus, intrucat vantul sufla cu atat de multã putere, incat ne-a fost extrem de greu sã gãsim in teren utilejele trimise la interventie incã de noapte trecutã. Ca de fiecare datã, la fata locului se aflau cei mai buni drumari ai Sectiei, respectiv veteranul Nea Marin, soferul mega-frezei dotatã cu douã motoare de tanc, si celebrul de-acum Ghitã, cel mai bun sofer de autogreder. Cele douã utilaje de mare tonaj actionau in zona ‘La pãr’, la intrarea in localitatea Crang, comuna Ciocani. La nici o sutã de metri, in spate, se afla masina in care erau redactorii nostri si seful sectiei, Viorel Zaharia. Pentru a vã face o idee cat de slabã era vizibilitate, trebuie spus cã, la un moment dat, Nea Marin si-a informat seful cã, in sfarsit, drumul spre Crang este desfundat, dupã cinci ore de muncã pe o distantã de doar doi kilometri. La cateva minute masina noastrã era in spatele frezei, iar reactia lui Nea Marin este antologicã: ‘Ati vãzut ce repede ati ajuns aici, de la Barlad?’ Spre Ciocani insã, a fost nevoie de iscusinta si indemnanarea lui Ghitã, acelasi pe care cititorii nostri si-l aduc aminte de la interventiile din anii trecuti, cand ne ruga insistent sã il fotografiem pentru a-l da la ziar sã il ‘vadã sotia cã nu umblã aiurea, pe dealuri’, ci cã munceste zi si noapte fãrã incetare. Dupã ce ne-a salutat respectuos, Ghitã ne-a fãcut semn sã rãmanem in spatele autogrederului sãu, panã spre Ciocani. Cu greu ne-am croit drum spre sediul comunei, unde cativa localnici abia asteptau vesti dinspre Barlad. ‘Mai vine cursa, astãzi? Nu stiti? Ati reusit sã desfundati ‘La pãr’, la Crang, sau nu?’, ne-a intrebat o bãtranã. Biata femeia nu a putut primi niciun rãspuns, pentru cã, din experienta zecilor de ierni de pe dealurile Ciocanilor, se stia cã ori de cate ori pe creste sufla vantul cu putere si se desfundau drumurile pe un sens, imediat, din urmã, zãpada se depunea la loc, ca si cand nimic nu s-ar fi fãcut. Regulã care s-a confirmat si de aceastã datã, cand, in acelasi blestamat loc, ‘La pãr’, deja douã taximetre si un furgon, in care se aflau doi politisti aflati in misiune, se opriserã la timp. Chiar inainte sã dea de zona in care sulurile de peste un metru fuseserã repuse pe carosabil. ‘Mai asteptati un pic, cã se intorc, spre Barlad, ultilejele noastre de la Ciocani’, a fost sigurul sfat pe care drumarii au putut sã il dea soferilor celor trei autovehicule. ‘Plimbarea’ a continuat spre Pogana si Perieni, unde alte utilaje ale Sectiei actionau tot de la ivirea zorilor si se ‘luptau’ tot cu sulurile de zãpadã formate de viscol, in lipsa acelorasi parazãpezi. În schimb, deplasarea spre Bãcani a comportant un alt tip de interventie. Aici s-a anuntat cã vreo treipatru masini au iesit in decor din cauza ghetii formatã sub stratul de zãpadã recent indepãrtat de utilajele drumarilor. A fost nevoie de cateva tone de material antiderapant pentru ca cea mai grea rampã a drumului spre Bãcani – cea de la Barajul ‘Rapa Albastrã’ – sã devinã iar practicabilã trtaficului rutier. ‘Sunt problemele… pe care le vedeti. Este o iarnã mai aparte, dar nu atipicã, in special pe aceste drumuri pe care am fost. Vestile bune sunt, panã in acest moment, cã nu am avut masini surprinse de nãmeti, ceea ce inseamnã cã lumea a inteles sã nu plece la drum neechipatã. Facem in continuare apel la toti conducãtorii auto sã isi pregãteascã temeinic masinile, sã nu le lipseascã pneurile de iarnã, lanturile, lopetile si sãculetii de nisip, chiar dacã pe toate drumurile din administrarea noastrã am format grãmezi de material antiderapant, dar este posibil ca acestea sã nu se mai vadã din cauza sulurilor de zãpadã. La aceastã orã (ieri, la ora 14.00, n.r.), niciun drum judetean nu este inchis, pentru cã incã se mai lucreazã spre Grãjdeni, Ciocani, Puiesti si Floresti’, ne-a delarat Viorel Zaharia, seful SC LDP, Sectia Barlad. Pe aceleasi drumuri mentionate de drumari, evident, si cursele regulate de persoane care pleacã din autogãrile din Barlad au fost suspendate. Ambulantele nu au avut probleme semnalate spre aceleasi rute iar trenurile care opresc in Statia CFR Barlad nu au avut intarzieri prea mari si nici nu a fost anulatã vreo garniturã.