Ghiseul de eliberare a cazierului judiciar s-a mutat într-un nou sediu

vineri, ianuarie 19, 2018, 3:00

Din aceastã sãptãmânã, certificatele de cazier judiciar se elibereazã de la ghiseul deschis pe partea lateralã a Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui.

Solicitantilor de certificate de cazier judiciar din judetul Vaslui li se aduce la cunostintã faptul cã, incepand cu data de 17 ianuarie 2018, ghiseu pentru primirea si eliberarea cererilor de cazier s-a mutat pe partea lateralã a Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui (dinspre Biblioteca Judeteanã Vaslui). Spatiile in care se desfãsoarã programul cu publicul, precum si birourile personalului, au fost modernizate in cadrul Proiectului de Consolidare si Modernizare a sediului Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui. Programul de lucru cu publicul va fi de luni panã joi, intre orele 08.00-12.00 si 14.00-16.00, iar in zilele de vineri, intre orele 09.00-13.00. De la aceastã locatie vor fi eliberate certificatele de cazier judiciar persoanelor fizice si juridice ßpe loc’ sau in cel mult trei zile, conform legii. Acte necesare pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar sunt cererea-tip motivatã, cu datele complete de stare civilã, actul de identitate (cartea de identitate, pasaport/permis de sedere, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate). Cererea poate fi depusã, personal sau prin imputerniciti (prin procurã notarialã), la subunitatea de politie de la locul de nastere ori de domiciliu/resedintã. Certificatele de cazier judiciar sunt valabile 6 luni de la data eliberãrii. În cazul persoanelor juridice, pentru eliberarea cazierului judiciar trebuie sã se prezinte reprezentantul legal. În caz contrar, este necesarã o imputernicire din partea acestuia. Reprezentantii IPJ Vaslui reamintesc tuturor solicitantilor de certificate de cazier judiciar faptul cã pot obtine alte informatii si pot procura cereri pentru eliberarea acestui document de pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui http://vs.politiaromana.ro.