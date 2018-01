Generali în Primul Rãzboi Mondial – politicieni în perioada interbelicã

vineri, ianuarie 19, 2018, 3:00

Muzeul ßVasile Parvan’ organizeazã sambãtã, 20 ianuarie, la sediul din str. Republicii nr. 235, cu incepere de la ora 11.30, conferinta cu tema ‘Generali in Primul Rãzboi Mondial – politicieni in perioada interbelicã’, al cãrei invitat special este prof. dr. Sorin Langu, din Galati. Primul Rãzboi Mondial a fost un fel de ßcutie a Pandorei’ secolului XX. Acest prim conflict genereazã al Doilea Rãzboi Mondial si cele douã mari ßcancere’ ale omenirii, comunismul si fascismul. Tot acum au debutat mitraliera, gazele toxice, avioanele de luptã si tancul, care isi incep marsul mortal. Indiscutabil, eroii acestui rãzboi sunt generalii – ei ies in presã, ei sunt fotografiati, ei sunt salvatori sau demoni. Cand rãzboiul se terminã, locul este luat repede de politicieni, care vor sã se readapteze la noua situatie. Operatiunea de retrasare a granitelor ii depãseste in multe cazuri, iar in alte situatii, democratia se dovedeste mai greu de insusit decat pãrea la prima vedere. În aceste conditii, unii generali vor sã profite de gloria dobanditã in timpul primului rãzboi. Rezultatul: un lung sir de generali care s-au implicat in politica interbelicã, cu mai mult sau mai putin succes. Unii au candidat la presedintie – Leonard Wood, altii au fost primminis tri: Al. Averescu, Primo de Rivera, Pilsudski, Metaxas, iar altii au fost ministri, parlamentari etc. Dar toti au profitat de pe urma participãrii la Primul Rãzboi Mondial. ßPublicul interesat de subiectul conferintei va afla detalii interesate despre evenimente, decizii si personalitãti ce au influentat istoria omenirii din ultima sutã de ani’, subliniazã organizatorul evenimentului, dr. ing. Ursachi Laurentiu, muzeograf.