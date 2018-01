Gaz Est Vaslui, în top trei la nivel national

joi, ianuarie 4, 2018, 3:00

SC Gaz Est Vaslui a încheiat anul 2017 în grupul primilor trei operatori de profil din România. În ultimele trei luni ale anului trecut, firma vasluianã a achizitionat pe bursã peste 60% din volumul gazelor tranzactionate. Societatea furnizeazã gaze în aproape toate judetele tãrii, având printre clienti în portofoliu clienti cu greutate – universitãti, spitale, aeroporturi etc.

SC Gaz Est Vaslui a finalizat anul 2017 in fortã. Firma vasluianã a incheiat anul trecut in primele trei firme din Romania pe segmentul furnizãrii de gaze naturale. Practic, in trimestrul al IV-lea din 2017, Gaz Est Vaslui a achizitionat 60% din volumul de gaze naturale care a fost tranzactionat pe bursã. In ultimii ani, operatorul vasluian a devenit un jucãtor de talie nationalã pe bursã, pentru acest lucru pregãtindu-se in detaliu. Astfel, in cadrul societãtii au fost infiintate departamente noi, care se ocupã de marketing, furnizare, tranzactionare pe bursã. Pentru aceastã platfomã de noi activitãti, firma a specializat salariatii si, totodatã, s-a pregãtit pentru momentul liberalizãrii pietei gazelor naturale. Adrian Tighici, directorul Gaz Est Vaslui, a precizat cã, la nivel national, societatea pe care o conduce se incadreazã, in prezent, in furnizorii de gaze naturale de talie medie. ‘Am pus la punct, in urmã cu doi ani, o strategie prin care am hotãrat sã furnizãm gaze naturale spre zonele eligibile din randul institutiilor bugetare. In acest moment, printre abonatii nostri se numãrã aeroporturi, universitãti, spitale, unitãti militare, Cãile Ferate Romane etc. Strategia noastrã a dat roade, iar acum suntem prezenti in aproape toate judetele din Romania’, a spus Adrian Tighici.

Operatorii suporta diferentele de pret

Cat priveste liberalizarea in totalitate a pietii gazelor naturale cãtre consumatorii casnici, este preconizat ca procesul sã se incheie in anul 2021. In prezent, operatorii de gaze naturale sunt nevoiti sã suporte din resursele financiare proprii diferentele de pret practicate pe piatã. Astfel, dacã pe bursã pretul pentru o mie de metri cubi de gaze naturale este de 89 lei, pentru populatie, aceeasi cantitate de gaze costã 60 de lei. „Sunt niste costuri care vor fi recuperate de operatori in urmãtorii cinci ani. In prezent, suportãm aceste diferente de pret din credite bancare. Pentru un procent de 60% din gazele pe care le furnizãm suportãm diferenta de pret, ceea ce are un impact financiar cert asupra societãtii”, a explicat Adrian Tighici. Diferenta de pret este in vigoare de la data de 1 aprilie 2017, moment din care producãtorii au liberalizat tranzactiile de gaze naturale. Practic, prin acest pret mai mic cãtre populatie, ANRE nu face altceva decat sã protejeze consumatorii casnici.