Furtunã într-o groapã cu apã!

marți, ianuarie 9, 2018, 3:00

Ieri, circulatia pe Drumul Judetean DJ 246, între Codãesti si Tãcuta, a fost îngreunatã, dupã ce mai multi locuitori din satele din zonã au iesit cu vehiculele proprii la plimbare, circulând „în reluare”. Oamenii au vrut astfel sã protesteze cu privire la faptul cã drumul este impracticabil, iar autoritãtile nu fac nimic pentru a remedia situatia. Conducerea CJ Vaslui anuntã cã DJ 246 va intra în curând în reabilitare totalã, fiind deja accesatã o finantare de 13,4 milioane lei de la Ministerul Dezvoltãrii.

Sãtui sã inoate in noroi si sã isi distrugã masinile pe drumul plin de cratere, locui – torii din satele componente ale comunelor Codãesti si Tãcuta continuã protestele la adresa autoritãtile judetene care nu fac nimic pentru reabilitarea DJ 246 care uneste cele douã localitãti. Sãptãmana trecutã, mai multi tineri din zonã au iesit la pescuit in bãltile formate in gropile de pe drum, in dreptul localitãtii Rediu Galian, imaginile devenind virale pe internet. Ieri, circa 200 de localnici, in peste 50 de masini, au iesit ‘la plimbare’, circuland cu vitezã foarte micã si ingreunand timp de mai multe ore circulatia pe acest drum judetean. Totul intr-un cor de claxoane si apostrofãri la adresa conducerii judetului, oamenii reclamand astfel faptul cã, la fiecare ploaie, drumul devine impracticabil, semãnand mai mult cu un senal navigabil. Contactatã, conducerea judetului si-a exprimat punctul de vedere, declarand cã, desi problema semnalatã de localnici este realã, va mai dura putin panã la rezolvarea situatiei. ‘Chiar si fãrã aceste proteste, erau deja programate mici lucrãri de reparatii pe DJ 246. Nu ne permitem insã sã facem lucrãri de anvergurã, catã vreme CJ Vaslui a obtinut finantare de la Ministerul Dezvoltãrii pentru reabilitarea completã a acestui drum judetean. Este vorba de suma de 13,4 milioane lei, accesatã prin PNDL 2, bani cu care se va face modernizarea drumului judetean DJ246: Codãesti – Rediu Galian – Tãcuta – Focsasca – limita judetului Iasi, pe o distantã de 8,2 km. Lucrãrile vor incepe imediat ce vor fi parcursi pasii legali obligatorii, probabil incepand cu a doua jumãtate acestui an’, a declarat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui.