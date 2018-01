FSLI: Din cauza costului per elev calculat gresit, mai multe scoli riscã sã fie închise

luni, ianuarie 29, 2018, 3:00

Mai multe scoli riscã sã fie închise din cauza costului standard per elev, calculat gresit, fãrã sã se tinã cont de realitatea existentã în unitãtile de învãtãmânt, atrage atentia Federatia Sindicatelor Libere din Învãtãmânt (FSLI), care solicitã urgent regândirea modului de calcul al acestui cost standard.

Conform unui comunicat al FSLI, mai multe scoli sunt somate în aceastã perioadã de conducerile inspectoratelor scolare, precum si de Ministerul Educatiei Nationale, sã ia mãsuri care se impun pentru a se încadra în cheltuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018. „Aceste cheltuieli sunt stabilite în functie de costul standard per elev/prescolar, care, în multe situatii, este calculat fãrã sã se tinã cont de realitatea existentã în unitãtile de învãtãmânt. FSLI cere urgent regândirea modului de calcul al acestui cost standard”, se spune în comunicat. De asemenea, FSLI contestã modul în care este aplicat costul standard per elev, în functie de care sunt alocati banii pentru salariile angajatilor din educatie. „Sistemul de învãtãmânt este într-o permanentã dinamicã, iar scolile din România sunt extrem de eterogene dacã ne referim la numãrul de elevi la clasã, mediul în care functioneazã sau la componenta resursei umane si de aceea modul de stabilire a acestui cost standard ar trebui sã tinã cont de toate particularitãtile existente pentru o unitate de învãtãmânt. De asemenea, credem cã în functie de fiecare situatie în parte trebuie introdusi indici de corectie reali, care sã ajute la echilibrarea finantãrii unitãtilor de învãtîmânt. Din pãcate, din anul 2011, de când a fost introdus si pânã în prezent, valoarea costului standard a fost stabilitã în mod arbitrar: Ministrul Finantelor Publice a aprobat cuantumul sumelor destinate salariilor, iar Ministerul Educatiei a împãrtit aceste sume la numãrul de elevi si prescolari, rezultând, din condei, costul standard. Asa am ajuns în situatia gravã în care mai multe scoli ar putea sã fie închise”, afirmã FSLI. Potrivit sursei citate, este vorba despre scoli mici, cu câte 8-10 copii la clasã, situate în zone izolate, care sunt în pericol de a fi desfiintate. „În acest caz trebuie introdusi indici de corectie acoperitori, pentru cã cei care conteazã, în primul rând, sunt elevii care au dreptul la educatie! Desfiintarea unor scoli, fãrã a asigura transportul elevilor la o scoalã apropiatã, înseamnã o mãsurã iresponsabilã. Stim cã înfiintarea sau desfiintarea unei unitãti de învãtãmânt intrã în competenta autoritãtilor locale si a inspectoratelor scolare. Cerem, însã, Ministerului Educatiei sã fie partenerul nostru si al elevilor, într-un mod real si sã ia mãsurile prin care se poate ajunge la un cost standard calculat corect. Elevii si profesorii nu trebuie sã fie sacrificati pentru cã o scoalã nu se încadreazã în limitele de cheltuieli, desi sunt situatii speciale”, potrivit FSLI. Federatia Sindicatelor Libere din Învãtãmânt solicitã, de asemenea, Ministerului Educatiei si stabilirea clarã a normativelor pentru personalul didactic auxiliar si pentru personalul nedidactic, categorii de salariati decimati numeric în ultimii ani. Trebuie stabilit în mod exact care este un minimum de personal care trebuie sã existe într-o unitate de învãtãmânt, pentru ca acea unitate sã functioneze normal, astfel încât elevii sã nu aibã de suferit. aFinantarea unitãtilor de învãtãmânt este cea mai mare problemã a sistemului educational. Guvernantii trebuie sã-si schimbe mentalitatea în ceea ce priveste alocarea fondurilor pentru acest domeniu. Trebuie sã înceteze bãtaia de joc la adresa colegilor nostri sau la adresa elevilor. Suntem pusi într-o situatie absurdã în care ne simtim ca pe o mosie în care ne milogim în fata stãpânului sã nu ne taie din portia de mâncare. O tarã care îsi închide scolile, pentru cã guvernantii nu sunt în stare sã asigure fonduri suficiente pentru functionarea lor, nu e o tarã condusã spre dezvoltare, e o tarã care pune lacãt pe propriul viitor. FSLI atrage atentia cã nemultumirile membrilor de sindicat se adunã de la o zi la alta, iar calea dialogului social nu va mai fi o solutie pentru noi sã rezolvãm problemele generate educatiei de cãtre cei aflati la putere”, a declarat presedintele FSLI, Simion Hancescu.