Fiscul organizeazã o nouã întâlnire de lucru cu contribuabilii

Joi, 18 ianuarie 2018, ora 11.00, Administratia Judeteanã a Finantelor Publice Vaslui organizeazã o nouã sedintã de informare cu contribuabilii persoane fizice si juridice. Actiunea are loc la sediul institutiei din municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 56, in sala de sedinte de la etajul II. Contribuabilii vor primi clarificãri referitoare la contributii sociale obligatorii, modificãri intervenite potrivit OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum si prevederile Ordinului nr. 660/2017 privind aprobarea procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distantã intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitãti fãrã personalitate juridicã. De asemenea, vor fi prezentate serviciile oferite de ANAF, noutãti legislative si calendarul obligatiilor fiscale in luna ianuarie 2018. Contribuabilii interesati pot afla data, locul de desfãsurare a intalnirii si subiectele puse in dezbatere prin accesarea listei disponibile de pe site-ul www.anaf.ro/infopublice. ßPentru participarea la intalnirile organizate la sediile unitãtilor fiscale, contribuabilii se pot programa prin intermediul formularului de contact de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã. Le recomandãm contribuabililor care doresc sã adreseze intrebãri reprezentantilor nostri sã le transmitã odatã cu solicitarea de programare’, a spus Mirela Bulgaru, purtãtor de cuvant al AJFP Vaslui.