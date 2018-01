Fiscul executã firmele de constructii, primarii cautã disperati constructori

luni, ianuarie 29, 2018, 3:00

Primarii din judetul Vaslui se plâng cã nu gãsesc firme de constructii cu ajutorul cãrora sã îsi facã investitiile. Cu proiectele cîstigate si cu banii în cont, la licitatiile publice pe care le organizeazã nu se prezintã nimeni. Un posibil rãspuns la problema disparitiei firmelor de profil de pe piatã este faptul cã cei mai mari datornici la bugetul statului sunt firmele din constructii. Pentru recuperarea arieratelor de la astfel de societãti, pentru suma de 28,27 milioane de lei s-au declansat procedurile de executare silitã.

Primarii din judetul Vaslui nu gãsesc firme de constructii pentru a-si implementa proiectele cu finantare nationalã sau europeanã. Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu, presedintele Asociatiei Comunelor din Romania – Filiala Vaslui, explicã paradoxul care face ca primãriile sã nu isi poatã construi grãdinitele, scolile sau dispensarele proiectate. ‘Este o situatie delicatã. Mai avem in judet vreo douã, trei firme mai puternice, care actio – neazã preponderent pe infrastructurã rutierã. Firme ar fi, dar nu au fortã de muncã si nu se pot prezenta la licitatii. Eu am castigat un proiect pentru construirea unei grãdinite pe fonduri europene. A venit la licitatie o singurã firmã. Acum, trebuie sã mã rog de constructori sã termine lucrãrile, deoarece sunt termene stricte de finalizare. Pentru aceastã grãdinitã am deja in cont jumãtate din valoarea proiectului, care este de 500.000 euro. Am si un proiect european pe drumuri, in valoare de un milion de euro, pentru modernizarea a 5,6 kilometri de drumuri sãtesti’, a spus Neculai Moraru.

Muncitorii straini, o solutie?!

În actuala crizã de fortã de muncã de la nivel local si national, nu este exclus ca, in perioada imediat urmãtoare, sã fie importatã fortã de muncã. ‘Ori importãm fortã de muncã, ori se plãtesc salarii bune pentru romani, care acum nu mai vor sã lucreze in constructii in tarã. Nu este exclus sã vedem strãini si in judetul Vaslui, care sã lucreze la proiecte de investitiiî, a mai spus Moraru. La fel ca si investitiile din fonduri europene, si proiectele castigate pe PNDL 2 trebuie finalizate conform contractelor de finantare. Astfel, panã in anul 2020, trebuie implementate toate proiectele. ‘Dacã nu gãsesti o firmã (de constructii, n.r.), nu poti sã- ti faci investitiile. Vor fi proiecte care vor fi lãsate de izbeliste, din cauzã cã firmele nu vor avea puterea financiarã sã continue lucrãrile’, a explicat Moraru.

Firmele de constructii, datoare la stat

La inceputul acestui an, 2.762 de firme din judetul Vaslui aveau datorii la bugetul consolidat al statului. În total, Fiscul are de recuperat de la persoanele juridice debite care se ridicã la suma de 47,70 milioane de lei. Volumul cel ma mare al obligatiilor fiscale neachitate se inregistreazã la bugetul de stat, unde datoriile sunt de 29 milioane de lei. Cu un minus de 12,84 milioane de lei a intrat in noul an si bugetul asigurãrilor sociale de stat, in timp ce la bugetul asigurãrilor de sãnãtate gaura este de 5,25 milioane de lei. Nu in ultimul rand, la bugetul de somaj, suma care trebuie recuperatã se ridicã la 560 mii lei. Mirela Bulgaru, purtãtorul de cuvant al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vaslui, a precizat cã valoarea arieratelor bugetare esalonate la platã este de 12,72 milioane de lei, iar cele in executare silitã sunt de 28,27 milioane de lei. ‘Cele mai multe firme care nu au reusit sã isi achite obligatiile fiscale la stat sunt din constructii, prestãri servicii, agriculturã, industrie usoarã si comert cu amãnuntul’, a spus Mirela Bulgaru. Anut trecut, AJFP Vaslui a colectat in total venituri care se ridicã la suma de 739,04 milioane de lei, ceea ce reprezintã cu 7,11% mai mult decat programul de colectare comunicat de cãtre ANAF (690 milioane lei). Pe bugete, situatia veniturilor colectate se prezintã astfel: la bugetul de stat s-au adunat 282,48 milioane lei, iar la bugetul asigurãrilor sociale de stat, suma colectatã este de 297,48 milioane de lei. De asemenea, Fiscul a incasat pentru bugetul fondului national unic de asigurãri sociale de sãnãtate suma de 147,75 milioane de lei, iar la bugetul de somaj, venituri de 11,21 milioane lei.