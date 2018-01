Fãrã milã fatã de soferii amatori de alcool

marți, ianuarie 30, 2018, 3:00

Patru soferi vasluieni vor rãmane pietoni o bunã bucatã de vreme, dupã ce Curtea de Apel Iasi le-a respins apelurile formulate de ei impotriva sentintelor primite din partea judecãtorilor vasluieni. Cu totii, au fost condamnati la diverse pedepse cu suspendarea executãrii pentru cã au fost descoperiti in trafic conducand aflandu-se sub influenta alcoolului. Este cazul lui Ion Patras si Marius Cãtãlin Cerbetiuc, condamnati la cate 1 an de inchisoare, Adrian Durcan – Cucinschi, care, pentru cã a chefuit mai tare inainte de a se urca la volan, a primit o pedeapsã dublã, de doi ani de inchisoare, si de Toader Butovschi, care primise din partea judecãtorilor barlãdeni o pedeapsã de un an si patru luni de inchisoare cu suspendare, timp in care acesta nu avea voie sã pãrãseascã teritoriul Romaniei. Singurul castigat de pe urma apelului formulat a fost Butovschi, a cãrui interdictie de a cãlãtori in strãinãtate a fost ridicatã de judecãtorii ieseni. În schimb, lui Patras i-a fost majoratã pedeapsa cu 8 luni in urma cererii in acest sens formulate de procurori. Desi se stiau vinovati, inculpatii au contestat condamnãrile initiale doar pentru a mai beneficia o vreme, panã la pronuntarea sentintei definitive, de dreptul de a conduce un vehicul. Cu totii, au primit si pedepse complementare care, odatã cu pierderea permisului de conducere, i-a ‘deranjat’ pe soferii inconstienti. Este vorba de obligatiile de a presta muncã neremuneratã in folosul comunitãtii, de a frecvanta programe de reintegrare socialã derulate de cãtre serviciul de probatiune, dar si de cele de a comunica schimbarea domiciliului, a locului de muncã ori informatii de naturã a permite controlul mijloacelor lor de existentã pe peiroada de incercare stabilitã de judecãtori. Pe rolul instantelor de judecatã vasluiene, dar si al Curtii de Apel Iasi, sãptãmanal, sunt pe rol mai multe astfel de dosare in care sunt implicati astfel de soferi inconstienti. Uneori, dacã nu respectã conditiile suspendãrii executãrii pedepsei si recidiveazã in a incãlca legislatia rutierã, unii astfel de soferi ajung chiar in inchisoare. Aviz amatorilor!