Elevii si pãrintii, consultati cu privire la vacante!

marți, ianuarie 23, 2018, 3:00

În perioada 18-24 ianuarie, Ministerul Educatiei Nationale organizeazã, prin intermediul unui chestionar online, consultare publicã privind structura anului scolar 2018-2019. Cele cinci întrebãri vizeazã durata vacantelor de iarnã si primãvarã si data începutului noului an scolar.

Elevii, pãrintii si cadrele didactice din invãtãmantul preuniversitar au acum prilejul sã-si expunã doleantele privind structura anului scolar 2018 – 2019. Ei isi pot exprima pãrerea cu privire la data debutului si lungimea anului scolar, precum si durata vacantelor. Consultarea este accesibilã on-line, pe site-ul https://www.surveymonkey.com/r/ VDSBJCG, iar chestionarul contine 5 intrebãri care vizeazã colectarea unor puncte de vedere, inclusiv necesitatea vacantei intersemestriale. Astfel, repondentii pot alege ca datã a debutului anului scolar 10 sau 17 septembrie, ori ca acesta sã aibã o duratã minimã de 34, 35 ori 36 de sãptãmani, avand posibilitatea de a propune si o altã variantã. La fel, in cazul vacantelor, elevii, profesorii si cadrele didactice pot opta ca durata celei de iarnã sã aibã douã sau trei sãptãmani, iar vacanta de Paste sã fie in perioadele 13 aprilie – 1 mai, 20 aprilie – 20 mai sau 20 aprilie – 5 mai. În sfarsit, o altã intrebare se referã la necesitatea in mai micã sau mai mare mãsurã a vacantei intersemestriale, cea din luna februarie. La consultare nu se solicitã date cu caracter personal, iar rãspunsurile sunt confidentiale si vor fi utilizate doar in scopul consultãrii.