Elevii au inceput, ieri, scoala, cu gandul la viitoarea… vacanta!

Elevii si prescolarii au revenit, ieri, la cursuri, dupã o vacantã de trei sãptãmani, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Nu vor apuca sã se acomodeze foarte bine insã, pentru cã urmãtoarea vacantã, cea intersemestrialã, este la doar trei sãptãmani distantã. Astfel, aceasta este programatã intre 3 – 11 februarie 2018. Vacanta de primãvarã va fi cuprinsã intre 31 martie – 10 aprilie 2018 si vacanta de varã – in perioada 16 iunie – 9 septembrie 2018. Pentru clasele terminale din invãtãmantul liceal, anul scolar se incheie in data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a – pe 8 iunie 2018. Programul national ßScoala altfel’ are o duratã de cinci zile consecutive lucrãtoare in timpul anului scolar si poate fi derulat in perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018, pe baza unei planificãri, la decizia scolilor. Desfãsurarea programului ßScoala altfel’ nu coincide cu perioada alocatã sustinerii tezelor semestriale. Evaluãrile nationale la clasa a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfãsura in intervalul 7 – 24 mai.