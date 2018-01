«Drumul strategic», o realitate!

joi, ianuarie 4, 2018, 3:00

Lucrãrile propriu-zise la „Drumul strategic”, una dintre cele mai mari investitii în infrastructurã din judetul Vaslui, vor începe în luna mai a anului viitor si se vor finaliza în mai 2022. Datele au fost avansate pe 29 decembrie, în cadrul evenimentului de semnare a contractului de finantare a investitiei în valoare de 222 milioane lei, care prevede modernizarea drumurilor care tranziteazã de la sud la nord 11 comune din jumãtatea vesticã a judetului Vaslui – Zorleni, Bãcani, Alexandru Vlahutã, Poienesti, Laza, Bãlteni, Stefan cel Mare, Zãpodeni, Dãnesti, Codãesti si Miclesti – si care va „scoate la luminã” aproape 40.000 de locuitori.

judetului, pentru cã aceastã axã strategicã trece prin localitãti care, din nefericire, au drumuri care nu au beneficiat niciodatã de modernizãri’, a declarat Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, in cadrul evenimentului de semnare a contractului de finantare pentru proiectul ‘Regiunea Nord-Est – Axa rutierã strategicã 4: Vaslui. Reabilitare si modernizare drum strategic judetean Barlad – Laza – Codãesti (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246), care a avut loc vineri, 29 decembrie 2019, in Sala Mare a Palatului Administrativ. ‘Vor fi modernizati aproximativ 82 de kilometri printr-o zonã care de ani de zile ne-au dat mari bãtãi de cap din punct de vedere al circulatiei rutiere’, a mai spus presedintele CJ Vaslui. Contractul de finantare a fost semnat si de Vasile Asandei, presedintele Agentiei de Dezvoltare Regionalã Nord-Est, unde a fost depusã aplicatia, impreunã cu alte trei proiecte asemãnãtoare. ‘Este o mare realizare pentru noi, pentru Regiune, pentru cã vorbim de o valoare mare. Toate cele patru axe rutiere vor fi finantate. Cu acest proiect, am acoperit 30% din valoarea alocatã regiunii si jumãtate din valoarea anului trecut’, a explicat oficialul ADRNE. Drumul, pentru care se estimeazã cã lucrãrile vor incepe in mai 2019 si se vor finaliza in mai 2022, va asigura legãtura directã a 39.277 de locuitori din localitãtile rurale din vestul judetului la reteau europeanã de transport. Astfel, locuitorii celor 11 comune prin care va trece ‘drumul strategic’ – Zorleni, Bãcani, Alexandru Vlahutã, Poienesti, Laza, Bãlteni, Stefan cel Mare, Zãpodeni, Dãnesti, Codãesti si Miclesti – vor fi ‘scosi la luminã’, a subliniat Dumitru Buzatu.

Cifrele „drumului strategic”

Din valoarea totalã de 222 milioane lei, 213 milioane lei reprezintã asistenta financiarã nerambursabilã din partea UE. Cu o lungime de 82,69 km, acest drum va deservi aproape 40 de mii de locuitori. Pe langã asfaltãri/reabilitãri, proiectul prevede construirea a aproape 23,5 km de trotuare si 1,71 km de piste pentru biciclisti, modernizarea a 24 statii de transport in comun, amplasarea de parapeti de sigurantã pe o lungime de 25 de km. De asemenea, se va proceda la inlocuirea a 127 de podete, repararea altor 62 de podete si construirea a 15 podete noi, reabilitarea a 6 poduri si inlocuirea altor 7 poduri cu unele noi. În plus, pe cheltuiala CJ, vor fi realizati 4,2 km de parapet pietonal, pentru asigurarea, pe unele portiuni, considerate de mare risc, a sigurantei pietonilor. Amenajarea intersectiilor cu drumurile clasificate si iluminarea acestora cu sisteme de iluminat pe bazã de panouri solare si modernizarea trecerii la nivel cu cale feratã din localitatea Bãlteni sunt alti indicatori principali ai proiectului.