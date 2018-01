Dragnea la Vaslui: venit, vãzut, tãcut!

sâmbătă, ianuarie 13, 2018, 3:00

• Scurta oprire la Vaslui a liderului PSD Liviu Dragnea nu a adus clarificãri cu privire la situatia tulbure din PSD. Presedintele Camerei Deputatilor a refuzat, vineri, sã rãspundã întrebãrilor “grele”, referitoare la tensiunile dintre el si premierul Mihai Tudose si eventuala demisie a ministrului de Interne Carmen Dan. În schimb, a fost mai vocal pe teme de administratie, vorbind despre unitatea membrilor ca o conditie esentialã a ducerii la îndeplinire a mãsurilor cuprinse în programul de guvernare.

Vineri, cu un sfert de orã înainte de ora anuntatã (17.00, n.r.), Liviu Dragnea, presedintele PSD, a ajuns la Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui, unde stãtea sã înceapã sedinta extraordinarã a Consiliului Judetean al PSD Vaslui. În ciuda asteptãrii uriase pe teme “la zi” în PSD – conflictul deschis cu premierul Mihai Tudose, situatia ministrului de Interne Carmen Dan, restructurarea Guvernului etc. – Liviu Dragnea a fost extrem de zgârcit în declaratii. Spre exemplu, întrebat de jurnalisti dacã el se aflã în spatele deciziei ministrului Carmen Dan de a nu demisiona, Dragnea a refuzat initial sã facã vreun comentariu. Imediat însã, a declarat: “Din ce am înteles, pentru cã nu am vãzut, asearã, doamna ministru a iesit cu niste informatii destul de bine fundamentate si argumentate”, trimitere la conferinta de presã sustinutã joi searã de Carmen Dan. Cât priveste situatia tensionatã din PSD, rãspunsul a fost la fel de scurt: “Mai putin decât se vede”. Mitraliate au fost rãspunsurile liderului PSD si la ultimele douã întrebãri pe care jurnalistii au reusit sã i le adreseze. Se impune organizarea unui congres? “Nicidecum”. Existã tabere în PSD? “Care ar fi taberele?” a rãspuns liderul PSD cu o întrebare.

Dacã în PSD existã tabere, în mod clar, social-democratii din judetului Vaslui fac parte din echipa lui Liviu Dragnea. Din putinele mesaje care s-au putut auzi din spatele usilor sãlii în care s-a desfãsurat sedinta a reiesit cã Organizatia Judeteanã PSD Vaslui îl sustine neconditionat pe Liviu Dragnea, ba, mai mult, l-ar vedea si candidat al partidului la alegerile prezidentiale.

La finalul sedintei, liderul PSD a fost la fel de “ermetic”: “Am avut discutii, si la Vaslui, si la Bacãu, si la Suceava, cu membrii de partid, cu primarii, cu viceprimarii, cu presedintii de consilii judetene. Au fost discutii bune, în care oamenii spun cã partidul e important sã rãmânã unit, sã nu cedãm în fata nimãnui, ca sã ne atingem obiectivele spuse în campania electoralã, si anume: românii sã trãiascã mai bine, sã aibã bani mai multi în buzunare, sã fie un mediu de afaceri mai atractiv si în alte planuri sã facem tot ce ne stã în putintã ca acolo unde nu e rânduialã sã punem rânduialã si sã continuãm cu modificarea legislatiei, pentru a stopa cât mai mult abuzurile”.