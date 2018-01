Donatie substantialã a Crucii Rosii Române pentru Maternitatea Spitalului Judetean

marți, ianuarie 23, 2018, 3:00

Maternitatea Spitalului Judetean de Urgentã (SJU) Vaslui a fost dotatã cu 6 pãtuturi speciale pentru nounãscut i si 264 cearsafuri. Într-un efort comun, Crucea Rosie Românã, Procter&Gamble si PROFI au echipat 41 de maternitãti de stat din tarã cu peste 80 de pãtuturi noi si 7.600 de lenjerii de pat, care vor oferi nou-nãscutilor confortul de care au nevoie în primele zile de viata. Donatia face parte din campania „Hai sã dãruim un nou început pentru un nou-nãscut”.

‘Maternitatea este locul in care cei mici iau contact pentru prima datã cu mediul extern, fiind un spatiu esential atat pentru starea lor de bine, cat si a mamelor. Astfel, intr-un efort colectiv, ne-am propus ca, prin aceastã initiativã, sã transformãm mai multe sectii de nou-nãscuti din tarã intr-un loc mai bine echipat, care rãspunde nevoilor acestora. Ne bucurãm sã fim alãturi de o initiativã atat de frumoasã, care ne-a invitat, pe fiecare dintre noi, la un exercitiu de solidaritate’, a declarat Ioan Silviu Lefter, directorul general al Crucii Rosii Romane. ‘În cadrul acestui program, maternitatea Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui a fost dotatã cu 6 pãtuturi speciale pentru nou-nãscuti si 264 cearsafuri. La nivelul Societãtii Nationale de Cruce Rosie Romanã se deruleazã mai multe programe sociale si educative care vin in sprijinul unitãtilor medicale si al persoanelor fizice aflate in situatii de risc social. Întotdeauna este loc pentru fapte bune, pentru a sprijini oamenii, de aceea invitãm alãturi de noi, de Crucea Rosie Vaslui, cat mai multi parteneri, oameni dedicati, voluntari si agenti economici’, a declarat Valeriu Caragatã, presedintele Crucii Rosii – Filiala Judeteanã Vaslui. ‘Multumim pentru acest dar si vã asigurãm cã ne bucurãm de orice initiativã care vine in sprijinul nostru, al activitãtii medicale si al pacientilor nostri’, spune Ana Smaranda Rinder, managerul SJU Vaslui. Societatea Nationalã de Cruce Rosie din Romania este o organizatie umanitarã, membrã a Miscãrii Internationale de Cruce Rosie si Semilunã Rosie, auxiliarã autoritãtii publice, abilitatã prin lege sã asigure asistentã umanitarã in caz de dezastre si sã vinã in sprijinul persoanelor vulnerabile.