Doar sapte UAT?uri din judet au amenajamente pastorale

Unul dintre obiectivele prioritare pentru Directia Judeteanã pentru Agriculturã (DAJ) Vaslui, anul trecut, a fost intocmirea proiectelor de amenajamente pastorale. Documentele de realizeazã conform OG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente, urmãrindu-se imbunãtãtirea productiei calitative si cantitative de furaje. Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui, spune cã obtinerea unei cantitãti mai mari de furaje ar avea un efect pozitiv direct asupra cresterii productiilor obtinute de la animale. În ciuda avantajelor certe, panã in prezent, s-au finalizat doar sapte proiecte, pentru Pochidia, Lipovãt, Vaslui, Bãcani, Vetrisoaia, Codãesti si Cozmesti, totalizand o suprafatã de 3.600 hectare de pajisti. Totodatã, se aflã in diferite faze de executie alte zece unitãti administrativ-teritoriale din judetul Vaslui. ‘Ar fi trebuit ca si consiliile locale sã se implice mai mult in urgentarea intocmirii acestor proiecte. Este stiut faptul cã, din cauza reliefului judetului Vaslui, sunt multe suprafete cu pajisti degradate care necesitã lucrãri de imbunãtãtire a calitãtii covorului ierbos si a solului’, a spus Gigel Crudu. Prin amenajamentele pastorale se va realiza o gospodãrirea rationalã a pajistilor permanente, stoparea procesului de degradare a pajistilor, mentinerea productiei si calitãtii furajelor, pãstrarea biodiversitãtii si protectia mediului prin respectarea bunelor conditii agricole si de mediu pentru absorbtiei de fonduri europene.