Depopularea si paragina înghit, unul câte unul, satele vasluiene

Emigratia masivã si sporul demografic negativ pustiesc satele din judet. Case în paraginã, scoli închise, lipsa tinerilor si ulite pustii – aceasta este imaginea, tot mai des întâlnitã, a mediului rural vasluian. Primarii se plâng cã din multe localitãti, cu fiecare an care trece, pleacã tot mai multi oameni. Minusul înregistrat în datele statistice este de zeci de mii de persoane, iar situatia va fi si mai gravã. Estimãrile aratã cã, în câteva decenii, populatia judetului aproape se va înjumãtãti.

Emigratia economicã a populatiei active distruge o mare parte satele din judetul Vaslui. La aceastã datã, pe ulite intregi din mai toate localitãtile, peisajul este dezolant: case pustii, acoperisuri dãrãpãnate, curti nãpãdite de buruieni etc. Multe din scolile construite in ultimii ani nu mai au elevi si trebuie inchise, in timp ce prespectiva reintoarcerii vasluienilor in locurile natale este tot mai indepãrtatã. Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu si presedintele Asociatiei Comunelor din RomãniaFiliala Vaslui, a spus cã situatia din sate este foarte tristã, iar de la un an la altul este tot mai rãu. ‘Avem de-a face cu o realitate neplãcutã. Satele care sunt plasate la mare distantã de orase sunt cele mai afectate. Noi, in comuna Fãlciu, avem un sat, Bozia, care este aproape pustiu. Am asfaltat, am tras apã curentã, cu gandul cã, vara, pensionarii se vor intoare sã aibã grijã de casele in paraginã. Aceastã sperantã nu s-a indeplinit. Te doare sufletul sã vezi casele cum au rãmas cu geamurile sparte, cu covoarele intinse prin casã, cu vasele pe plitã… E un dezastru, e dezolant!î, spune Neculai Moraru. Din pãcate, la nivel local, primarii nu au solutii pentru rezolvarea acestei situatii, iar de o strategie la nivel national in ceea ce prveste readucerea romanilor in tarã nici nu poate fi vorba. ‘Am primit sume mari de la bugetul national sã construim scoli, atunci cand satele erau pline de familii tinere si erau multi copii. Acum, aceste scoli nu mai au elevi care sã invete; vom fi nevoiti sã le inchidem. O sã avem de cheltuit alti bani cu conservarea acestor clãdiri. Tinerii cu pricepere au plecat in strãinãtate sau in alte orase, iar populatia din mediul rural este imbãtranitã’, a mai spus Neculai Moraru.

Zeci de mii de persoane au plecat din judet

La 20 octombrie 2011, populatia stabilã a judetului Vaslui era de 395.499 persoane, din care 197.795 femei (50,01%). Fatã de situatia existentã la recensãmantul din anul 2002, populatia stabilã a scãzut cu 59.000 persoane (din care 30.000 femei). Populatia stabilã a celor mai importante orase este urmãtoarea: municipiul Barlad (55.800 persoane), municipiul Vaslui (55.400 persoane) si municipiul Husi (26.200 persoane). Comunele cu cel mai mare numãr al populatiei stabile sunt Zorleni (8.595 persoane), Banca (5.389 persoane) si Stãnilesti (5.117 persoane), iar comunele cu cel mai mic numãr de persoane sunt Bogdãnita (1.437 persoane), Ibãnesti (1.451 persoane) si Blãgesti (1.515 persoane). Pe grupe de varstã, situatia populatiei la data de 20 octombrie 2011 era urmãtoarea: copiii (0-14 ani) detin o pondere de 19,92% in totalul populatiei stabile a judetului, populatia tanãrã (1524 ani) reprezintã 11,71%, persoanele mature (2564 ani) formeazã majoritatea (51,39%), iar persoanele in varstã de 65 ani si peste reprezintã 15,44% din total. Persoanele in varstã de 85 ani si peste detin o pondere de 1,54% in totalul populatiei stabile.

Estimari sumbre

Pentru urmãtoarele decenii, Vasluiul va inregistra o reducere severã a numãrului de locuitori. În toate cele trei scenarii imaginate in analiza ‘Proiectarea populatiei Romaniei in profil teritorial’, anul 2050 va reprezenta un varf al scãderii numerice a populatiei. În estimarea optimistã, judetul Vaslui va avea peste 40 de ani o populatie de 298.400 locuitori. În varianta medie, proiectia pentru anul 2050 aratã cã Vasluiul va avea o populatie de 283.100 persoane, din care 141.200 bãrbati si 141.900 femei. În ultima variantã, cea pesimistã, perspectivele demografice sunt catastrofice. În anul 2050, populatia judetului se va reduce la numai 261.200 persoane. Spre comparatie, in anul 1990, judetul Vaslui se putea lãuda cu o natalitate de invidiat. În ú90, considerat an de referintã, in Vaslui au fost inregistrati 8.377 nãscuti vii, sporul natural fiind de 3.740 persoane. Ulterior, de la un an la altul, evolutia pozitivã a numãrului populatiei a inceput sã se diminueze accentuat, cauzele fenomenului fiind in primul rand sãrãcia.