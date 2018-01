Daniel Olteanu, PNL: «Avem nevoie de unitate si de investitii în toatã infrastructura Moldovei»

marți, ianuarie 16, 2018, 3:00

Prezent la Iasi, la un eveniment organizat de societatea civilã localã pentru sprijinirea construirii Autostrãzii Iasi – Tg. Mures, deputatul PNL de Vaslui Daniel Olteanu a sustinut cauza Vasluiului si a Moldovei unite, argumentând cã decalajul care separã Moldova de regiunile dezvoltate nu poate fi recuperat prin construirea unei legãturi unice cu Vestul tãrii, oricare ar fi traseul ales, ci prin alocãri consistente de fonduri în toate judetele din Moldova, inclusiv Vaslui. Daniel Olteanu a atras atentia cã dezbaterile referitoare la proiectul vizând construirea singurei autostrãzi din Moldova, al cãrei traseu este disputat în prezent de orasele Iasi si Bacãu, omit un aspect esential pentru dezvoltarea întregii regiuni: solidaritatea moldovenilor!

Daniel Olteanu considerã cã orice proiect de anvergura celui pe care o are o autostradã trebuie sã se realizeze, in primul rand, plecand de la premisa unei dezvoltãri regionale echilibrate, si cã vasluienii nu mai acceptã sã fie amãgiti de guvernanti cu promi siunea unor variante ocolitoare care existã numai pe hartie sau in comunicatele de presã ale Ministerului Transporturilor. ‘Am sustinut la Iasi, atat cat mi s-a permis, cauza Vasluiului si a Moldovei unite, la evenimentul organizat de societatea civilã localã pentru sustinerea construi rii Autostrãzii IasiTg. Mures. Am atras atentia cã avem nevoie de unitate si de investitii in TOATÃ infrastructura Moldovei, pentru cã eu, ca vasluian, nu mã pot declara multumit cu inducerea ideii cã aceastã autostradã, cea mai importantã, e adevãrat, trebuie sã fie unica legãturã cu Vestul. Trebuie investitii si in Suceava, si in Vaslui in DN 2F sau drumul spre Roman, si in autostrada FocsaniAlbita, si in Bacãu, si in GalatiBuzãu si multe altele. Echitate nu inseamnã o singurã autostradã pentru Moldova, ci inseamnã ca acele grafice, in care Moldova apare cu 1%, grafice pe care le-am prezentat si pe pagina mea de socializare, sã se schimbe radical pentru multi ani de acum inainte. 1% trebuie sã devinã peste 20-25%, dacã vrem sã recuperãm din decalajul care ne separã de regiunile dezvoltate’, a declarat deputatul Daniel Olteanu, care s-a arãtat surprins de atitudinea unor participanti la evenimentul de la Iasi, in legãturã cu traseul autostrãzii A8.

„Tronsonul Focsani-Albita, la fel de important ca tronsonul Cluj Napoca-Bors!”

‘Ceea ce m-a surprins este relaxarea cu care unii reprezentanti ai administratiilor din centrul si vestul tãrii vorbesc despre acest proiect de autostradã, in conditiile in care nu toatã Moldova beneficiazã direct de pe urma investitiei, cum e si cazul judetului Vaslui. Dacã in alte judete se poate vorbi despre proiecte de autostrãzi sau aeroporturi, vasluienii, cu mii de kilometri de drumuri de pãmant, nu pot fi relaxati cand judetul lor nu s-a aflat in niciun plan, proiect sau perspectivã de dezvoltare oferitã de guvernele din ultimii 20 de ani. Le-am arãtat celor prezenti la intalnirea de lucru de la Iasi o hartã de pe site-ul Comisiei Europene, un document oficial, in care tronsonul FocsaniAlbita are aceeasi importantã ca tronsonul Cluj NapocaBors. Prioritatea pentru constructia A8 este, asadar, o justificare mincinoasã. Adevãrata justificare este faptul cã Bucurestiul s-a obisnuit ca moldovenii sã tacã, iar cand nu tac sã fie dezbinati si sã se atace intre ei. Lipsa fondurilor este o altã minciunã! Sunt in clipa de fatã 1 miliard de euro datorii la energie termicã in municipiul Bucuresti si este o dezbatere ca aceste datorii sã fie sterse. Cu alte cuvinte, fonduri existã, dar nu pentru cei sãraci!’, a spus Daniel Olteanu. Deputatul liberal a semnat, alãturi de ceilalti participanti la evenimentul organizat la Iasi de societatea civilã localã, un Memorandum prin care se reafirmã sprijinul pentru construirea A8Autostrada Marii Uniri, si se solicitã infiintarea unei comisii inter-ministeriale care sã adopte, de urgentã, toate mãsurile necesare pentru a debloca realizarea acestui obiectiv, care a fost amanat timp de 10 ani.