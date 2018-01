Daniel Olteanu cere realism, apoi festivism!

vineri, ianuarie 26, 2018, 3:00

Printr-o scrisoare deschisã adresatã presedintilor PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Cãlin Popescu-Tãriceanu, lideri ai Coalitiei de guvernare, deputatul PNL de Vaslui Daniel Olteanu le cere acestora o asumare politicã si guvernamentalã fermã a alocãrii de fonduri, în anul Centenarului Marii Uniri, pentru demararea unor mari proiecte de infrastructurã care sã uneascã cele douã Românii, cea a bogatilor si cea a sãracilor. Este vorba, spune Olteanu, despre o autostradã care sã uneascã orasele Bucuresti si Chisinãu, Autostrada Bucuresti – Suceava – Cernãuti si Autostrada Iasi – Tg. Mures.

Prezentãm integral continutul scrisorii deschise adresate presedintelui Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, si presedintelui Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor, Cãlin Popescu – Tãriceanu, lideri ai Coalitiei de guvernare. ßStimati Domni Presedinti, Am urmãrit cu multã atentie declaratiile dumneavoastrã din ultimele zile, referitoare la modul in care Romania se prezintã la momentul Centenarului, dar si la actiunile care trebuie sã accentueze semnificatia acestui eveniment. Punctual, sunt de acord cu douã teme enuntate de domnul presedinte al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea – societatea romaneascã trebuie sã nu se scindeze, ci sã identifice proiecte care sã o uneascã – si de domnul presedinte al Senatului, Cãlin Popescu-Tãriceanu, care a vorbit, in context, despre lansarea catorva mari proiecte de infrastructurã. Ca parlamentar ales in judetul Vaslui, unul dintre cele mai sãrace ale tãrii, in poate cea mai sãracã zonã a Uniunii Europene, imi doresc enorm ca declaratiile dumnea – voastrã sã se transforme in fapte. Iar faptele nu se pot traduce, in opinia mea, decat in alocarea de credite bugetare in 2018, nu mai tarziu, si demararea unor mari proiecte de infrastructurã care sã uneascã douã Romanii, cea a bogatilor si cea a sãracilor. Consider cã, la 100 de ani de la Marea Unire, este mai mult decat o obligatie moralã sã transpunem in realitate obiectivele inaintasilor, si sã unim Romania si altcumva decat declarativ. Ca parlamentar cãruia i s-au respins toate amendamentele aduse proiectului de buget, desi se refereau exclusiv la alocarea unor sume de bun-simt pentru investitii in infrastructurã, cu indicarea sursei de finantare, sper cã declaratiile dumneavoastrã nu vor rãmane fãrã urmãri sau, mai grav, nu vor creste discrepantele regionale. Vã rog, la 100 de ani de la Marea Unire, sã oferiti semnalul cã am inteles cu totii cã existã o singurã Romanie, nu una a bogatilor, hipercentralizatã, si una a sãracilor. Acest semnal se traduce intr-un singur mod, prin demararea fãrã intarziere a acelor proiecte de infrastructurã care, nu doar in opinia mea, aratã mai mult decat intentii declarative: * Autostrada care sã uneascã orasele Bucuresti si Chisinãu, cele douã capitale romanesti: Bucuresti – Albita – Chisinãu; * Autostrada Bucuresti – Suceava, si mai departe spre Cernãuti; * Autostrada Iasi – Tg. Mures. Mentionez strict aceste proiecte, intrucat e destul de evident faptul cã proiectele care tin de celelalte regiuni ale tãrii consumã 99% din bugetul infrastructurii. Mai mult decat atat, vã prezint si o situatie in acest sens, asa cum reiese din datele oficiale ale Ministerului Transporturilor. ßRomania are o capitalã sau Bucurestiul are o tarã?’, s-a spus foarte expresiv la Iasi, la ultima intalnire care a avut ca subiect sustinerea construirii A8 Iasi – Tg. Mures, si e foarte adevãrat. În acest moment, Bucurestiul are o tarã. Iar dacã, acum multi ani, soarele rãsãrea la Bucuresti, astãzi, Bucurestiul stinge lumina unei regiuni istorice a Romaniei. Ca vasluian, mi-e greu sã accept faptul cã 90 milioane euro din bugetul de stat, din bugetul Ministerului Transporturilor, merg cãtre subventionarea cãlãtoriilor cu metroul, in conditiile in care acest buget este mai mare decat cel necesar construirii Variantelor ocolitoare Vaslui si Barlad la un loc. Nu-mi aduceti, vã rog, ca argument cifrele referitoare la ajutoarele sociale din Vaslui, venitul minim garantat, pentru cã in 2017 au fost sub 8 milioane euro. În anul Centenarului, am subliniat si in Parlament, distanta Barlad – Alba Iulia se parcurge intro perioadã mai lungã decat distanta Alba Iulia – Budapesta, desi sunt mai putini kilometri. Acesta credeti cã a fost idealul Marii Uniri? Mi-e imposibil sã accept miliarde de euro investitii in infrastructura regiunii Bucuresti si a judetelor bogate, si zero pentru Vaslui, 1% pentru Moldova. Aceastã abordare, 1% pentru Moldova, nu numai cã nu reprezintã un imbold de a celebra Centenarul, ci e un atentat la unitatea si siguranta nationalã. Din aceste motive, vã rog, in anul Centenarului, sã oferiti acest semnal, cã existã o singurã Romanie, nu una a drepturilor si alta a obligatiilor, nu una a bogatilor si alta a sãracilor, nu una a celor care impart si isi impart, si alta a celor uitati, pusi la colt. Puteti face acest lucru printr-o asumare politicã si guvernamentalã fermã, clarã, a alocãrii de fonduri, in 2018, pentru finantarea celor trei obiective mentionate si inceperea demersurilor pentru realizarea lor, in faza documentatiilor’.

* Daniel Olteanu, deputat PNL de Vaslui