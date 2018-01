Cutitarul de la Sãrbãtoarea Toamnei Bârlad, tupeu maxim!

vineri, ianuarie 12, 2018, 3:00

Condamnat definitiv la 7 ani de închisoare, Alin Costel Anton, un tânãr recidivist bârlãdean care, în 2015, a înjunghiat un alt tânãr, pentru cã i s-a pãrut cã ar fi fost jignit, ar vrea sã fie liber, dupã ce a efectuat mai putin de o treime din pedeapsã. Individul a depus o contestatie la executare, respinsã ca inadmisibilã de judecãtorii Tribunalului Vaslui

La doar 20 de ani, barlãdeanul Alin Costel Anton avea deja trei condamnãri, una de doi ani de inchisoare cu suspendare pentru talhãrie, pentru o faptã comisã in 2013, o alta, pentru vãtãmare corporalã, dar si o condamnare cu executare, pentru furt calificat, decisã de Tribunalul Brãila, pentru care a fost eliberat inainte de termen, in iunie 2014. În loc sã-i fie invãtãturã de minte, tanãrul a continuat sã se tinã de prostii, astfel cã, in octombrie 2015, cu ocazia Sãrbãtorii Toamnei, a decis sã se rãzbune pe un alt tanãr, care, cu ceva timp inainte, l-ar fi ‘jignit’. Fiind in gascã cu alti interlopi, sia vãzut victima, care era insotitã de doi prieteni si, netinand cont de faptul cã era in vãzul lumii, l-a injunghiat de mai multe ori. Cel agresat a fost transportat la Spitalul de Urgentã ßElena Beldiman’ Barlad cu o plagã injunghiatã penetrantã abdominalã si cu plãgi tãiate la brate si fese. Cutitarul a fost arestat preventiv si, pentru cã procurorii au considerat cã viata victimei a fost pusã in pericol, Alin Costel Anton a fost acuzat de tentativã de omor calificat. La inceputul lunii iulie 2016, judecãtorii Tribunalului Vaslui l-au condamnat pe cutitarul din Barlad la sase ani de inchisoare, la care au adãugat un spor de un an de inchisoare din durata condamnãrii anterioare, urmand ca Anton sã execute o pedeapsã totalã de sapte ani de inchisoare. Împotriva acestei decizii, tanãrul a fãcut recurs, incurajat poate de faptul cã, anterior, fusese ßiertat’ de judecãtori. Si de aceastã datã cutitarul a beneficiat de clementã, in sensul cã magistratii Curtii de Apel Iasi au considerat cã fapta sãvarsitã cu ocazia Sãrbãtorii Toamnei din Barlad ar fi fost fãcutã in afara perioadei de incercare stabilitã pentru condamnãrile anterioare. În consecintã, judecãtorii ieseni au inlãturat sporul de pedeapsã de un an de inchisoare decis de Tribunalul Vaslui. Ulterior, desi a executat mai putin de o treime din condamnarea primitã, Alin Costel Anton a inceput deja demersurile in incercarea de a scãpa mai devreme de dupã gratii. Astfel, la sfarsitul anului trecut, el a depus o contestatie la executare, in speranta cã va reusi sã i se mai reducã din pedeapsã. Însã, chiar dacã a beneficiat de serviciile din oficiu ale unui foarte bun avocat vasluian, tanã – rului recidivist i s-a respins, ca inadmi – sibilã, contestatia formulatã. În aceste conditii, dacã si alte cereri similare formulate de ‘cutitarul de la Sãrbã – toarea Toamnei barlãdene’ vor avea acelasi deznodãmant, Alin Costel Anton ar putea fi eliberat conditionat pentru bunã purtare abia peste alti doi ani!