Creste salariul minim, nu si punctul de amendã auto!

joi, ianuarie 4, 2018, 3:00

Guvernul a decis în decembrie sã plafoneze punctul de amendã pentru a nu ajunge la valori prea mari. Astfel, valoarea punctului de amendã auto va rãmâne la 145 de lei în 2018, chiar dacã salariul minim brut pe tarã va creste la 1.900 de lei, aratã ordonantã de urgentã adoptatã de guvern.

În prezent, valoarea punctului de amendã in circulatia rutierã este de 10% din salariul minim brut pe economie (1.450 de lei), adicã este de 145 de lei, iar dupã 1 ianuarie 2018, odatã cu majorarea salariului minim la 1.900 de lei, valoarea punctului de amendã ar fi trebuit sã urce la 190 de lei. „În ultimii ani, valoarea punctului-amendã a crescut astfel: 67 de lei in anul 2011, apoi 70 de lei in anul 2012, 75 de lei in 2013, 85 de lei in anul 2014, 97,5 lei in anul 2015 si 125 de lei in anul 2016. În prezent, avand in vedere prevederile HG 1/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe tarã garantat in platã, un punct amendã are valoarea de 145 de lei’, se aratã in Nota de fundamentare a proiectului citat. „Avand in vedere cã salariul minimn este stabilit la 1.900 de lei, este necesar ca in cursul anului 2018 sã fie luatã o mãsurã temporarã de stabilire a unei valori fixe a punctului-amendã (…) Se propune ca valoarea fixã a punctului-amendã pentru amenzile contraventionale prevãzute de OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice sã fie mentinutã, in cursul anului 2018, la cuantumul din prezent, respectiv 145 de lei’, aratã initiatorii proiectului.