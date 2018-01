Crescãtorii vor primi purcei gratis pentru îngrãsare si comercializare

luni, ianuarie 22, 2018, 3:00

Crescãtori de porci vor primi, în acest an, un ajutor de minimis în vederea producerii cãrnii de porc. Fermierii vor primi gratuit purcei obtinuti din scroafe care se încadreazã în standardul raselor Bazna sau Mangalita. Valoarea ajutorului se calculeazã prin înmultirea numãrului de purcei cu 250 lei/cap purcel.

În data de 16 ianuarie, a fost publicatã in Monitorul Oficial nr. 39 hotãrarea privind aprobarea schemei de ‘Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescãtorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea producerii cãrnii de porc’. Schema de ajutor de minimis se adreseazã crescãtorilor de porci, din rasele Bazna si/sau Mangalita, care pot fi atat persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale. Potrivit acestui program de sprijin, crescãtorii de porci vor primi cu titlu gratuit, un numãr par de purcei obtinuti din scroafe inscrise in registrul genealogic al rasei sau din scroafe care se incadreazã in standardul raselor Bazna sau Mangalita. Crescãtorii vor primi minim 2 si maxim 10 purcei, cu o greutate minimã de 10 kilograme, pentru crestere, ingrãsare si livrare, a minimum 50% din porcii grasi, cãtre un procesator cu care au incheiat contract in acest sens, la o greutate, in viu, de minimum 130 kilograme/cap. Purceii pentru crestere si ingrãsare sunt preluati de procesatori de la furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, in baza unui contract de livrare si transportati cãtre crescãtorii de porci eligibili. ‘Ajutorul de minimis reprezintã numãrul de purcei primiti cu titlu gratuit din rasele Bazna si/sau Mangalita de beneficiari, iar valoarea acestuia se calculeazã solicitantului ajutorului, respectiv furnizorului de purcei, prin inmultirea numãrului de purcei cu 250 lei/cap purcel’, a spus Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui. În perioada cuprinsã intre 16 ianuarie – 15 aprilie 2018, se pot inscrie la DAJ Vaslui, in program, furnizorii de purcei, crescãtorii de porci impreunã cu procesatorii. Durata de aplicare a acestei scheme de ajutor de minimis este 2018-2020, iar valoarea totalã a schemei de ajutor de minimis pentru anul 2018 este de 4,6 milioane lei.