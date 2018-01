Controale la producãtorii din agricultura ecologicã

joi, ianuarie 25, 2018, 3:00

Anul trecut, au fost efectuate mai multe inspectii la operatorii inregistrati in domeniul agriculturii ecologice. Este vorba despre produ – cãtori in sectorul vegetal/ animal si colectare florã spontanã. Producãtorii sunt inregistrati la Directia pentru Agriculturã Judeteanã (DAJ) Vaslui si sunt aflati sub contract de inspectie si certificare cu o serie de organisme de control. Astfel, au fost efectuate in total 16 actiuni: 9 operatori pentru activitatea de productie in sector vegetal desfãsuratã in anul agricol 2015/2016 in sistem de agriculturã ecologicã, 3 actiuni la operatorii economici inregistrati in anul 2017 in sistem de agriculturã ecologicã – domeniul produc – tiei vegetale si animale si 4 actiuni de prelevare probe la operatori inregistrati in sistem de agriculturã ecologicã in anul 2017. Principala atributie a Inspectiei de Stat in domeniul agriculturii ecologice o consti – tuie controlul si supravegherea activitãtii organismelor de control, aprobate de cãtre Ministerul Agriculturii, prin evaluarea pe teren a modului de desfãsurare si a eficientei activitãtii acestora. Controalele de supraveghere s-au realizat in baza esantioanelor de operatori selectati de cãtre structura centralã din mi – nister si transmise in teritoriu. La DAJ Vaslui sunt inscrisi 45 de ope ratori in sistemul de agriculturã ecologicã, pe diferite domenii de activitate. Astfel, 21 de ope ratori s-au inregistrat in secto rul vegetal, cu o suprafatã de 997,72 hectare,18 operatori in apiculturã, cu 3.437 familii de albine, 2 operatori cu domeniul de activitate pro – cesare, 2 cu domeniul de activitate comert si cate un fermier in floara spon tanã si in domeniul de activi tate export.