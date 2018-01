Contractele pe apã si canal intrã la licitatie

marți, ianuarie 30, 2018, 3:00

Contractele de modernizare a retelelor de apã si canal din municipiul Vaslui si orasul Negresti vor fi urcate pe SEAP. Dosarele sunt în faza finalã iar în câteva zile se va declansa procedura pentru adjudecarea lucrãrilor. Celelalte trei contracte pe retele vor fi finalizate în cursul lui februarie, lunã în care va fi lansatã licitatia publicã pentru acest pachet de investitii. Dacã vor fi ofertanti seriosi si procedura nu va fi scurt-curcuitatã de contestatii, în luna aprilie ar putea începe efectiv lucrãrile.

În urmãtoarele zile, SC Aquavas SA Vaslui va urca pe SEAP douã din cele cinci contracte de modernizare a retelelor de apã si canalizare. Este vorba despre cele cinci proiecte de retele din programul POS Mediu, care nu s-au realizat pe vechiul proiect si au fost mutate pe noul proiect finantat prin POIM 2014-2020. Contractele vizeazã reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apã si de canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. Cele douã contracte care sunt in fazã finalã si vor fi lansate in procedura de licitatie publicã pentru adjudecarea lucrãrilor sunt din Vaslui si Negresti. ‘Urmeazã ca, in urmãtoarele sãptãmani, sã finalizãm si celelalte trei contracte. Vrem ca, panã la sfarsitul lunii februarie, sã se declanseze procedura de licitatie pentru toate obiectivele de investitii. În raport cu complexitatea procedurii, numãrul de ofertanti etc., se va trece la realizarea efectivã a lucrãrilor’, a spus Daniela Grigoras, purtãtorul de cuvant al Aquavas Vaslui. În total, vor fi realizate extinderi de retele pe o lungime de 54 de kilometri, 10 kilometri de conducte vor intra in reparatii capitale, se vor construi 310 cãmine de vane, 2.460 cãmine contorizare, 491 hidranti de incendiu si 4 statii intermediare de clorinare. Valoarea lucrãrilor care vor fi efectuate in municipiul Vaslui se ridicã la suma de 50 milioane de euro. Contractul de finantare pentru lucrãrile de apã si canal are o valoare totalã de 355.927.333 lei.

Nemultumiri peste nemultumiri

Întarzierea implementãrii programului de apã si canal nemultumeste populatia municipiului Vaslui. Dacã statiile de tratare si epurare sunt in stadiul de receptie, lucrãrile de modernizare a retelelor de alimentare cu apã potabilã sunt intarziate foarte mult. ‘La retele suntem mult in urmã. Abia acum se scoate la licitatie oferta pentru proiectare. Va mai dura un an de aici incolo panã cand vor incepe lucrãrile. Din aceastã cauzã nu putem merge sã terminãm infrastructura pe unele strãzi, pentru cã nu ne dã voie legea. Oamenii pun presiune pe noi, pentru cã apa din fantani nu este potabilã. Avem mari probleme. Reteaua de gaze naturale s-a extins, iluminatul public a fost modernizat, dar din cauza programului de apã si canal nu putem turna asfalt. Dupã ce din cauza avizului ISU s-au pierdut doi ani cu implementarea programului de apã si canal, cand s-a ajuns la o intelegere in acest sens, respectivul document nu mai trebuia’, spunea in cursul anului trecut Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui. În cadrului programului de apã si canal, valoarea investitiei privind modernizarea statiilor de tratare a fost de 44,6 milioane lei. De asemenea, proiectul pentru reabilitarea statiilor de epurare din Vaslui, Barlad si Husi a avut valoare de 89 milioane de lei.