Continuã epopeea judecãtii dosarului Albita 2

miercuri, ianuarie 10, 2018, 3:00

Nouã prelungire a procesului celor 21 de vamesi si politisti de frontierã acuzati de diverse infractiuni de coruptie printre care luare de mitã si constituire sau aderare de grup infractional organizat. Judecãtorul in acest proces, Florin Liviu Niculitã, a fost declarat admis anul trecut la concursul de promovare in functie, si, incepand cu 1 ianuarie, activeazã in cadrul Curtii de Apel Iasi. Judecãtorul desemnat in locul sãu a fãcut cerere de abtinere, motivatã de faptul cã a fost implicat in solutionarea unor cereri in timpul urmãririi penale a inculpatilor, cerere admisã de superiori. În aceste conditii, procesul aflat pe rolul Tribunalului Vaslui de mai bine de 3 ani, se va relua sub conducerea unui alt judecãtor, ce urmeazã a fi repartizat aleatoriu. Schimbarea judecãtorilor de sedintã vine in conditiile in care procesul intra in stadiul final, peste doar o sãptãmanã apãrãtorii inculpatiilor urmand sã depunã concluziile pe fondul cauzei. Trebuie spus cã procesul a durat atat de mult atat datoritã complexitãtii cauzei si numãrului mare de inculpati, dar si a numeroaselor cereri de contestare a probelor depuse de procurorii DNA la dosar, intre care inregistrãri audio – video realizate de investigatori sub acoperire. Trebuie spus cã panã acum, in acest au fost nu mai putin de 59 de termene de judecatã, doar discutiile pe marginea raportului de expertizã intocmit de LIEC Iasi durand mai bine de jumãtate de an! Cei 21 de vamesi si politisti de frontierã au fost arestati in octombrie 2013, in urma unei actiuni in fortã a procurorilor DNA insotiti de jandarmi si mascati la Vama Albita. Conform procurorilor, acuzatii isi fãcuserã un obicei in a solicita si primi diverse sume de bani, dar si bunuri, de la cei care tranzitau frontiera de stat, in schimbul inspectãrii sumare a vehiculelor, incurajand astfel contrabanda. Un alt lucrãtor vamal, seful de turã Magdalena Cosnitã, a recunoscut imediat dupã debutul procesului acuzatiile de coruptie aduse de procurorii DNA si, in octombrie 2014, a fost condamnatã la trei ani de inchisoare cu suspendarea executãrii pedepsei. În fata judecãtorilor, ea a povestit cu lux de amãnunte modul in care se aduna spaga si cum era impãrtitã intre colegii de turã mita primitã de la persoanele cãrora li se fãcea un control de frontierã formal. Un alt dosar asemãnãtor, Albita 1, in care 46 de lucrãtori vamali de la respectivul punct de trecere a frontierei au fost acuzati de fapte asemãnãtoare sãvarsite in perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011 a primit o primã sentintã abia in martie anul trecut, dupã aproape sase ani de proces. Pedepsele primite de respectivii vamesi spãgari au fost de doi sau trei ani de inchisoare, toate cu suspendarea executãrii pedepsei!