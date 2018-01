Consilierii spun lucruri trãsnite!

vineri, ianuarie 5, 2018, 3:00

Anul 2017 a fost, pentru cei 21 de consilieri locali ai Bârladului, unul de exceptie. Nu neaparat în plan profesional – unde au reusit sã strãluceascã doar în rapoartele de activitate -, ci în plan public. Modul în care s-au exprimat a stârnit zâmbete largi din partea celor care i-au auzit.

Avem, dupã 12 luni de ascultare atentã, o veritabilã colectie de balbe, ‘ziceri’ si luãri publice de pozitie care mai de care mai colorate, unele aproape imposibil de inteles. Le-am selectat pentru cititorii nostri pe cele mai ‘frumoase’, in speranta cã zambete pe care le vor starni ne vor ajuta sã intelegem cat de greu – sau usor?! – este sã fii consilier local. Se impune precizarea cã orice ales local, cu extrem de putine exceptii, poate fi desemnat oricand campion absolut la vorbe fãrã noimã, intrucat anul trecut prea putini au fost cei care nu au ‘comis-o’. De exemplu, referindu-se la o constructie care astepta o autorizatie, un consilier si-a motivat votul ‘impotrivã’: ‘Acea constructie umbreste vizibilitatea, dragi colegi!’. Tot in domeniul constructiilor a intervenit un alt ales local, care a mentionat, la un moment dat, cã ‘lucrãrile trebuie fãcute pe o lungime mai… lungã’. Si la capitolul ‘finante’ alesii s-au pronuntat cum le-a venit pe moment. Iatã un exemplu: ‘Cum? Existã un excedent bugetar de 3,3 milioane lei care ni se dã inapoi? De unde? De la guvernul tehnocrat?!? Ptiu, mai bine nu intrebam!’. Deranjat de o sumedenie de discutii care aveau in prim-plan banii, dar mai ales administratiile publice trecute, un alt ales local a punctat devastator: ‘Sã nu mai dãm vina pe mostenirea grea, cã nu mai avem pe cine!’. Supãrat nevoie mare pe un fost coleg, un consilier local a tinut sã se pronunte in plen la adresa acestuia, sfãtuindu-si pãrinteste colegii ‘Sã il evite, pentru cã se infecteazã lumea de la el!’. Si asta doar pentru cã – a continuat el – actualmente ‘Ai nostri si ai vostri s-au inteles cu ei!!!’. De-a dreptul hilare au fost si remarcile altor doi alesi locali, unul specialist in transportul si depozitarea deseurilor (‘Sã nu mai care lumea prin oras gunoaiele cu cãruta, cu bicicleta, cu capra etc.!’, pentru cã ‘Oamenii nu vor fi finalizati toti la timp!’) si altul in evaluãri de bunuri (‘Ne trebuie o nouã evaluare a valorii masinii!’). Foarte multi alesi, de-a lungul stresantului an 2017, s-au pronuntat si pe probleme de artã si culturã locale, cele mai grãitoare exemple fiind ‘Domnilor, lãsati-ne cu aceste festivitãti de cas si must!’ si ‘Dacã se face mizerie la festival, sã facã curat oamenii de la… 215!’. Evident, cel care a comis gafa a vrut sã se refere la beneficiarii Legii 416, in spetã asistatii social, nicidecum la cei din admninistratie localã, care au ca lege de cãpãtai legea cu numãrul 215 din 23 aprilie 2001. Panã la urmã, dis – cutiile pe culturã s-au evaporat subit, chiar din momentul in care din sala de sedinte s-a auzit o voce clarã si rãspicatã, la care nimeni nu a mai avut ce sã comenteze: ‘Cultura sunt EU!’. Îndemnat de un coleg sã ‘Votãm proiectul in sinea lui!’, un consilier local barlãdean i-a replicat acestuia cu aceeasi monedã: ‘Este vizibil cu ochiul liber cã asa vom face!’. Nici exprimãrile ‘pe meserie’ nu au lipsit din activitatea celor 21 de alesi din Legislativul local. Spre exemplu, barlãdenii care nu il cunosc au aflat de la un consilier local cã el este, de fapt, ‘profesor de tumbe, nu de vorbe!’, dar cã asta nu il impiedicã sã constate evolutia preturilor: ‘Kiwi a crescut, untul a crescut, oul a crescut…!’. Si toate acestea in timp un alt coleg de-al sãu, la fel de indepãrtat de dulcele grai romanesc, a concluziont cã anul 2017 a fost unul ‘cu prioritãti si cu mai putin prioritãti’, motiv pentru care va intra in 2018 ‘moraliceste implinit’.