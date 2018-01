„Ciocolata” numitã ajutor social începe sã se amãrascã

miercuri, ianuarie 17, 2018, 3:00

Obositi de atâta nemuncã, mai bine de 50 de asistati social din Bârlad au avut, ieri, o surprizã de proportii: locuri de muncã sau cel putin specializãri pentru fiecare. Evident, învãtãti sã încaseze ajutoarele bãnesti de la stat, „grupul tintã” a si gãsit nod în papurã celor care le-au întins o mânã de ajutor: sã vinã slujbele la ei, nu sã fie nevoiti sã se deplaseze ei tocmai la Brasov, acolo unde un mare concern cauta cu disperare fortã de muncã de orice fel.

Asistatii social din Barlad au fost pusi fata in fatã cu realitatea chiar de cãtre reprezentantii Directiei de Asistentã Socialã (DAS) din cadrul Primãriei Barlad. Acestia le-au explicat cat e poate de clar: rãman fãrã ajutoarele sociale dacã refuzã consecutiv trei oferte concrete de locuri de muncã. Ieri, a fost prima incercare a autoritãtilor de a angaja mãcar o parte din ei. Municipalitatea a fost reprezentatã de insusi primarul Dumitru Boros si viceprimarul Roxana Miron-Feraru, care au venit insotiti de reprezentantul unui mare concern.

Serviti, va rugam!

Înainte de a-i asculta, iatã ce le-a oferit angajatorul, venit la Barlad cu un scop cat se poate de clar: angajeazã orice fel de fortã de muncã, calificatã sau nu. Doritorilor, pe langã cazare si masã intr-o pensiune din Orasul de sub Tampa, li s-a oferit un venit net lunar de 1.163 lei, pentru opt ore de muncã, plus o diurnã de 35 de lei pentru primele trei luni de contract. Apoi, pentru urmãtoarele trei luni, diurna creste la 39 lei, pentru ca, dupã sase luni de muncã, aceasta sã ajungã la 42 de lei. Mai mult, angajatorul a plusat si cu disponibilitatea de a oferi cazare ßintimã’ acolo unde vor fi recrutati ambii soti. Chiar si un spor de noapte, de 175%, este prevãzut in contract. Concernul intentiona sã facã cele mai multe angajãri intr-una din fabricile sale de cabluri, dar in care era nevoie si de muncitori necalificati, cum ar fi femei de serviciu, manipulanti etc. Si dacã oferta nu le pãrea suficient de atractivã asistatilor social, acestora li sa mai explicat cã acelasi concern are in plan sã isi deschidã o fabricã similarã si la Barlad, unde, evident, prioritari la angajare vor fi cei care lucreazã deja pentru investitor la fabrica din Brasov, dar ar putea dori sã se intoarcã acasã.

Ce face vulpea când nu ajunge la struguri?

Numai cã, asa cum se intamplã la romani, imediat au apãrut si mofturile din salã. Dupã ce unii au fluturat minute in sir teancuri de acte medicale (de teamã sã nu isi piardã din prima ajutoarele bãnesti de la stat), altii au cerut ca mai intai sã se deschidã fabricã la Barlad si apoi sã fie angajati. Situatie care l-a iritat pe primarul Boros, care, rãbdãtor, a inceput sã-i ßinterogheze’ individual pe cei prezenti in salã. Întrebãrile edilului-sef au fost trei la numãr si clare: Ce studii aveti? Ce specializare? si Cand ati muncit ultima datã? Rãspunsurile primite i-au socat chiar si pe asistati, darãmite pe cei care le intinseserã o manã de ajutor. Dacã unii au recunoscut franc faptul cã nu au mutat un pai niciodatã pentru cã nu au fost nici mãcar un minut la scoalã in viata lor, altii au recunoscut senin cã nu mai muncesc din 1993, atunci cand au aflat cã ar putea primi bani de la stat chiar si dacã stau cuminti acasã. Iar acum s-au invãtat prea mult cu statul acasã. Dar oare cine i-a invãtat, in primã instantã? ßEu am patru clase, cinci copii si nu am nicio specializare, pentru cã nu am avut timp sã caut, pentru cã sunt si bolnavã. Nu putem sã mergem la Brasov, cã dacã nu se tin de promisiuni?! Ce facem cu copiii?’, s-a intrebat o beneficiarã din salã. ßMai bine sã vinã la Barlad cu fabricã, cã noi suntem pãtiti! Domnule primar, stiti ce am pãtit pe Valea Jiului? Asa ne-o promis cã ne angajeazã si fostul primar, Constantin Constantinescu, si cand am ajuns acolo, din 130 de persoane, 110 am plecat pe loc acasã cand am vãzut ce au promis si ce ne dãdeau de fapt. Nici bani de drum nu aveam… Am venit si pe jos si cu autobuze si cu masini mici si cu trenuri panã la Barlad…’, a povestit un alt asistat social. La cealaltã extremã, evident, cei pregãtiti. Foarte putini, dar ajunsi in situatia de asistati social doar ca urmare a unor evenimente tragice in familie. Pe langã dramele reale ale unora, cele cusute cu ata albã l-au fãcut pe Boros sã le dea un sfat tuturor beneficiarilor Legii 416: ßÎn primul rand, cei necalificati trebuie sã facã un prim pas, si anume sã meargã sã isi caute o calificare. Iatã, acest angajator vã calificã gratuit! Pe urmã, Brasovul nu e la capãtul tãrii… Vã dezvãlui un secret: in 1978 eu am primit prima repartizare de muncã la Brasov, unde m-am dus cu tot dragul. Acasã vã puteti rezolva problemele, iar acolo unde sunt familii cu copiii poate pleca doar unul din pãrinti, dacã nu chiar amandoi, unde copiii pot fi lãsati in grija bunicilor sau unde sunt mai mari. Nu vã trimite nimeni in Gulag, de ce nu sunteti receptivi? Nu sunteti obligati sã acceptati, sub nicio formã, dar trebuie sã stiti un adevãr: sub umbrela mãsurilor frumoase luate la Bucuresti, de fapt, noi, la nivel local, ajungem sã fim obligati sã luãm mãsuri. În cazul dumneavoastrã, dacã refuzati de trei ori sã munciti, noi ne vedem nevoiti sã vã sistãm ajutoarele’, i-a avertizat primarul Dumitru Boros pe asistatii social.