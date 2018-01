Cine trebuie sã depunã Formularul 600 si cum se calculeazã baza de impozitare

luni, ianuarie 22, 2018, 3:00

Pentru a determina dacã trebuie sau nu depus Formularul 600, contribuabilii trebuie sã-si calculeze veniturile nete obtinute din activitãti independente în 2017, iar baza de impozitare nu poate fi mai micã decât echivalentul a 1.900 de lei lunar sau 22.800 de lei pe an, explicã specialistii fiscali.

Formularul 600 – „Declaratia privind venitul asupra cãruia se datoreazã contributia de asigurãri sociale si cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate” – este prevãzut prin OPANAF (Ordinul Presedintelui ANAF) nr. 4140/2017 elaborat în baza OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicatã în Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017. De la 1 ianuarie 2018, în cazul contribuabililor persoane fizice care în anul fiscal precedent au obtinut venituri din activitãti independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitãti agricole, silviculturã si pisciculturã, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse, CAS si CASS se datoreazã astfel: – CAS se datoreazã doar de cãtre persoanele care au realizat venituri lunare din activitãti independente, cumulate din toate sursele în anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de bazã minim brut pe tarã în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 de lei); – CASS se datoreazã doar de cãtre persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activitãti independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitãti agricole, silviculturã si pisciculturã, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel putin egale cu 12 salarii de bazã minime brute pe tarã (22.800 de lei, pentru anul fiscal 2018). Începând cu 1 ianuarie 2018, indiferent de numãrul activitãtilor desfãsurate si de nivelul venitului realizat, când acesta este cel putin egal cu plafonul minim, CAS (25%) se datoreazã la un venit ales cel putin egal cu nivelul salariului de bazã minim brut pe tarã (1.900 de lei în anul 2018), iar CASS (10%) se datoreazã la salariul de bazã minim brut pe tarã. Formularul 600 se depune doar de cãtre persoanele care realizeazã venituri cel putin egale cu plafoanele minime mentionate. Persoanele fizice care obtin venituri sub plafon nu au obligatia depunerii declaratiei, dar pot opta pentru depunerea acesteia în vederea asigurãrii în sistemele sociale. ANAF a anuntat recent cã 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pânã la data de 31 ianuarie 2018, Formularul 600. Pentru a lãmuri metodologia de calcul si celelalte aspecte ale completãrii/depunerii Formularului 600, specialistii fiscali au transmis urmãtoarele precizãri si recomandãri: – contribuabilii trebuie mai întâi sã-si calculeze totalul veniturilor obtinute anul trecut din activitãti independente, iar dacã acest total depãseste plafonul de 1.900 de lei lunar sau 22.800 de lei în anul 2017, atunci Formularul 600 trebuie depus pânã la data de 31 ianuarie. Atentie: este vorba despre veniturile nete obtinute anul trecut – acest calcul este necesar numai pentru a vedea dacã trebuie sau nu depus Formularul 600 si nu are relevantã pentru baza de impozitare pe 2018 – ceea ce va avea relevantã pentru impozitarea în 2018 este „venitul ales”, adicã suma pe care contribuabilul doreste sã o prezinte ca fiind bazã de calcul pentru CAS. Aceastã sumã nu poate fi mai micã de 1.900 de lei lunar sau 22.800 de lei anual, însã poate fi mai mare dacã contribuabilul doreste, spre exemplu, o contribut ie mai mare la pensii si, deci, o pensie mai mare – Formularul 600 poate fi depus si de cei care nu au realizat venituri peste plafonul 1.900/22.800, dar care doresc sã contribuie cu sume suplimentare la CAS si CASS. La fel ca si în cazul celorlalti contribuabili, baza de calcul va fi „venitul ales”, adicã suma pe care o doreste contribuabilul sã o taxeze cu CAS – desigur, aceasta sã nu fie mai micã de 1.900 de lei lunar – în cazul în care sursa de venit dispare pe parcursul anului (înceteazã un contract) si, astfel, venitul coboarã sub plafonul de taxare, contribuabilul trebuie sã anunte Fiscul, depunând documente justificative – pânã la data de 31 ianuarie se face doar declararea (depunerea Formularului 600), dupã care Fiscul transmite o notificare privind sumele datorate, iar plãtile efective ale CAS si CASS se vor face trimestrial – principala diferentã între regimul anterior si cel actual privind veniturile din activitãti independente constã în faptul cã de-acum nu se mai face retinerea la sursã (unde plãtitorul acestor venituri colecteazã CAS si CASS si le plãteste Fiscului, în contul beneficiarului), ci beneficiarul care acumuleazã aceste venituri îsi calculeazã baza de impozitare si plãteste respectivele contributii. „Anul 2017 a fost unul dintre cei mai tulburi din punct de vedere al predictibilitãtii cadrului fiscal, sporind, mai ales pe finalul sãu, incertitudinea mediului de afaceri. Anul 2018 va fi cu sigurantã anul asezãrii fiscale, în care vom încerca sã punem ordine în multitudinea de mãsuri mai mult sau mai putin clare pe care companiile au fost nevoite sã le adopte din 2017”, a declarat joi Alex Milcev, Partener al EY România, seful Departamentului de asistentã fiscalã si juridicã. „Modificãrile aduse de Guvern modului în care este taxatã munca în România reprezintã mãsuri cu impact major pentru milioane de angajati din întreaga tarã. Din pãcate, legislatia ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018 nu oferã angajatorilor solutii pentru problemele ce au aparut deja în practicã, cum ar fi în cazul transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. Modificãri substantiale sunt aduse nu doar veniturilor de naturã salarialã, ci si celor din activitãti independente. Desi acestea au trecut mai mult neobservate, cert este cã, începând cu 1 ianuarie 2018, contributiile sociale plãtite pentru veniturile din activitãti independente sunt disproportionat mai mici decât cele pentru veniturile de naturã salarialã. Aceastã mãsurã poate favoriza o migrare discutabilã a fortei de muncã de la contracte de angajare la forma de colaborare pe PFA”, a spus Alexander Milcev, în cadrul celei de a XII-a editii a Conferintei Anuale de Fiscalitate organizatã la Bucuresti de EY.