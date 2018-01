Cine-l judecã pe afaceristul Cãtãlin Ursu?

marți, ianuarie 23, 2018, 3:00

Condamnat definitiv la 7 ani de închisoare cu executarea pedepsei, pentru evaziune fiscalã, spãlare de bani, fals în înscrisuri sub semnãturã privatã, înselãciune în contracte cu consecinte deosebit de grave si instigare la comiterea ultimelor douã fapte, afaceristul vasluian Cãtãlin Ursu încearcã reducerea pedepsei pentru care, din iunie 2016, este în penitenciar. Contestatia sa în anulare, depusã încã din septembrie pe rolul Curtii de Apel Iasi, bate pasul pe loc, pentru cã toti judecãtorii s-au abtinut în a solutiona aceastã cerere, pe motiv cã au fost implicati în diverse faze ale procesului penal. Ursu a obtinut însã sesizarea Curtii Constitutionale a Românei pentru solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate a unor reglementãri din Codul de procedurã penalã.

În iunie 2016, afaceristul vasluian Cãtãlin Ursu a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, cu executare, dupã ce, pentru un incident petrecut in luna octombrie 2011, a solicitat, si primit, suma de peste un milion de lei drept despãgubiri de la o societate de asigurare. În data de 2 octombrie 2011, un TIR care transporta o incãrcãturã de bãuturi alcoolice apartinand firmei afaceristului a avut un accident auto, in urma unei coliziuni cu un cap de pod de pe o sosea din judetul Bacãu. Imediat, afaceristul a anuntat dauna la firma la care era asigurat, reclamand distrugerea intregii incãrcãturi, constand in bãuturi alcoolice in valoare de 1,095 milioane lei. În fapt, doar o parte din incãrcãturã fusese distrusã in accident, restul fiind distrusã ulterior, cu bate si rãngi, de Ursu si oamenii sãi, panã la aparitia la locul accidentului a organelor de politie si a reprezentantului asiguratorului. O parte din marfã, bãuturile mai scumpe, a fost luatã de la locul accidentului si dusã la depozitul din Vaslui a firmei lui Cãtãlin Ursu. De altfel, cu ocazia perchezitiilor efectuate in urma sesizãrilor politistilor din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) Vaslui, in depozitul firmei a fost descoperitã o parte din incãrcãtura ßdistrusã’ in accident, respectiv peste 580 de sticle de Brandy ßGrand Crown’, votcã ßPrana’ sau lichior Nirvana. Initial, Cãtãlin Ursu a primit de la asigurator contravaloarea mãrfii, in urma unei sentinte pronuntate de Tribunalul Bacãu, insã procurorii, in urma sesizãrii SIF Vaslui, au deschis un dosar penal pe numele lui afaceristului, pentru sãvarsirea infractiunilor de evaziune fiscalã, spãlare de bani, fals in inscrisuri sub semnãturã privatã si instigare la comiterea acestei fapte, inselãciune in contracte cu consecinte deosebit de grave si instigare la comiterea acestei fapte. Procesul aflat pe rolul Tribunalului Vaslui a durat mai bine de trei ani, si s-a soldat cu condamnarea afaceristului si a patru dintre complicii sãi. Asta in ciuda numeroaselor cereri de reaudiere a martorilor, recuzare a judecãtorilor, ori exceptii ridicate de Cãtãlin Ursu, care, de cele mai multe ori, se apãra singur, trecand peste opinia avocatilor sãi. ‘Circul’ a continuat si la instanta superioarã, insã, in ciuda acestui fapt, in iunie 2016, Curtea de Apel Iasi a pronuntat sentinta definitivã in cel mai mare dosar de fraudã in domeniul asigurãrilor din judetul Vaslui. Cãtãlin Ursu a fost condamnat la o pedeapsã de sapte ani de inchisoare cu executare si unor despãgubiri civile si cheltuieli de judecatã ce depãsesc 1,1 milioane lei. La un an dupã condamnare, afaceristul a fãcut, la Curtea de Apel Iasi, o contestatie in anulare, prin care cere redeschiderea procesului, in speranta cã ar putea primi o pedeapsã mai micã. Chiar dacã incã in fazã incipientã, in care se verificã legalitatea cererii depuse, procesul a intrat intr-un impas. Mai multi judecãtori au fãcut cereri de abtinere din dosar, in unele cazuri, abtinandu-se chiar si in a judeca cererile de abtinere a altor judecãtori, pentru cã, de-a lungul timpului, au fost implicati in solutionarea diverselor cereri in dosarul penal initial. Atunci cand nu s-au abtinut, judecãtorii au devenit tinta lui Ursu, care a fãcut impotriva lor cereri de recuzare, la fel cum a procedat si impotriva procurorului de sedintã, cereri respinse de fiecare datã ca inadmisibile. Chiar si apãrãtorul afaceristului a intrat in jocul acestuia, lipsind nejustificat de la proces, fapt pentru care a si fost amendat cu suma de 5.000 lei! Vãzand cã procesul nu se indreaptã in calea doritã de el, Cãtãlin Ursu a schimbat ßregistrul tactic’. Dupã o nouã cerere de recuzare a judecãtorului, respinsã ca inadmisibilã, afaceristul condamnat a cerut sesizarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie, dar si a Curtii Constitutionale a Romaniei in vederea solutionãrii a trei exceptii de neconstitu – tionalitate a unor reglementãri din Codul de procedurã penalã, exceptii ridicate de cãtre el. Judecãtorii i-au dat satisfactie doar in ceea ce priveste sesizarea Curtii Constitutionale, a doua cerere fiind respinsã ca inadmisibilã. Dacã va primi un rãspuns pozitiv, iar contestatia sa in anulare va fi consideratã ca intemeiatã, Ursu ar putea obtine anularea sentintei prin care a fost condamnat si rejudecarea procesului, timp in care ar urma sã fie repus in libertate. Panã atunci insã, cel putin cateva luni, va rãmane mai departe in Penitenciarul de maximã sigurantã Iasi, acolo unde-si executã pedeapsa.