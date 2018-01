Centenarul Unirii si Festivalul de Umor «Constantin Tãnase», prioritãtile CJCPCT Vaslui

luni, ianuarie 15, 2018, 3:00

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui pregãteste deja cele douã mari proiecte ale anului 2018: seria de manifestãri dedicate Centenarului Unirii si cea de-a XXV-a editie a Festivalului de Umor „Constantin Tãnase”. În anul dedicat împlinirii a 100 de ani de la Marea Unirii, pe lângã actiunile ce vor fi organizate sub egida proprie sau în colaborare cu alte institutii, CJCPCT Vaslui va edita mai multe cãrti având ca subiect participarea vasluienilor la marele rãzboi de reîntregire a neamului, o publicatie, „Centenarul Marii Uniri”, care va apãrea în sapte numere, dar si o brosurã dedicatã scolarilor, din care copiii vor putea afla interesante amãnunte istorice. De asemenea, pe 4 august urmeazã sã debutezetã un festival folcloric, cu participarea ansamblurilor si formatiilor din toate zonele locuite de români, inclusiv din strãinãtate.

Vasluienii au avut o importantã contributie in marele Rãzboi de reintregire a neamului, la care au participat mai multe unitãti militare de pe aceste meleaguri, decorate pentru faptele lor de bravurã, intre care Regimentele 2 si 3 Rosiori, primul dintre ele fiind cunoscut prin faimoasa sarjã de cavalerie de la Prunaru, judetul Teleorman, sacrificiul soldatilor barlãdeni salvand mai multe unitãti militare romanesti incercuite de germani. Nu trebui uitate nici Regimentele 25 si 26 de Infanterie, cantonate la Vaslui, sau Regimentul 7 ‘Racova’, implicate nu doar in operatiunile militare din Primul Rãzboi Mondial, dar si ulterior, dupã Unire, in actiunile de protejare a romanilor din Bucovina si Basarabia impotriva expansiunii bolsevice. Nu mai putin de 14 generali si un maresal vasluian au fost implicati in rãzboi, alãaturi de alti ofiteri si soldati, ale cãror fapte de vitejie au avut ecou nu doar la nivel national. Printre acestea, se remarcã eroismul eroului national Grigore Ignat, cãpitanul barlãdean, ale cãrui fapte sunt amintite la loc de cinste in manualele de istorie. Nu este astfel deloc de mirare cã 2018, anul Centenarului Unirii, va fi marcat printr-o serie de evenimente in organizarea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Vaslui sau in care institutia este implicatã in calitate de partener. Debutul a fost fãcut pe 1 decembrie 2017, odatã cu publicarea primului numãr al revistei ‘Centenarul Marii Uniri’, revistã care va mai cunoaste sapte noi aparitii, la date de referintã pentru istoria Romaniei. În aceeasi linie, reputatul profesor Dan Ravaru a publicat trei cãrti dedicate evenimentelor ce au precedat Marea Unire: ßDe Santãmãria Mare / s-a starnit mobilizare’, ßUrcã trenul spre Ardeal / Încãrcat cu militari’ si ßPe-aici nu se trece, asa-i al nostù consemn’, o altã carte, ce reflectã Marele Rãzboi in folclorul popular, fiind deja in pregãtire. Tot sub egida CJCPCT urmeazã sã aparã o brosurã dedicatã scolarilor, din care acestia vor putea afla amãnunte istorice. Pe parcursul anului, vor avea loc mai multe manifestãri culturale si sesiuni de comunicãri stiintifice in cadrul cãminelor culturale din diverse comune din judet. Poate cea mai importantã manifestare va avea loc la inceputul lunii august, un festival folcloric, cu participarea ansamblurilor si formatiilor din toate zonele locuite de romani, inclusiv din strãinãtate. În ceea ce priveste al doilea proiect important a acestui an, cea de-a XXV-a editie a Festivalului de Umor ‘Constantin Tãnase’, Lucian Onciu, directorul CJCPCT, anuntã cã a demarat deja selectia spectacolelor ce vor fi prezentate in cadrul Galei teatrului de comedie. ßFestivalul de Umor ‘Constantin Tãnase’ se va desfãsura in acest an in perioada 30 septembrie – 7 octombrie si, in afara Galei teatrului de comedie, institutia noastrã se va mai ocupa in mod direct de alte douã sectiuni, de Fotografie satirico-umoris – ticã si Concursul de interpretare, concurs care se va desfãsura pe scenele din Vaslui, Barlad si Husi. În curand, vom incepe un turneu pentru a viziona diverse piese de teatru, pentru a face alegeri pertinente, dorind ca la aceastã editie a festivalului, in afara Teatrului ßV. I. Popa’ din Barlad, sã avem ca invitati cele mai bune trupe din tarã, care vor prezenta cele mai atrãgãtoare piese de teatru’, a declarat directorul Lucian Onciu.