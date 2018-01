Buhãescu, PMP: «Pânã sã ne unim, ne furãm singuri cãciula!»

joi, ianuarie 25, 2018, 3:00

Pentru membrii PMP, partid al cãrui proiect de tarã este unirea cu Republica Moldova, sãptãmâna în care s-a sãrbãtorit Unirea Principatelor a venit la pachet cu o veste rea: presedintele Traian Bãsescu a pierdut cetãtenia moldoveneascã, urmare a unui decret semnat de Igor Dodon. Romulus Buhãescu, prim-vicepresedintele PMP Vaslui, crede cã, în astfel de conditii, în Anul Centenarului, unirea cu românii de peste Prut va rãmâne în continuare doar un vis.

La inceputul acestei sãptãmani, liderul PMP, Traian Bãsescu, fostul presedinte al Romaniei, a contestat decizia Judecãtoriei Chisinãu prin care i sa respins cererea cu privire la anularea decretului emis de Igor Dodon, prin care i-a fost retrasã cetãtenia Republicii Moldova. Traian Bãsescu a prezentat probe si argumente care demonstreazã ilegalitatea decretului, insã, deocamdatã, fãrã niciun efect. De mentionat cã fostul presedinte si sotia sa au devenit cetãteni ai Republicii Moldova la 3 noiembrie 2016, printr-un decret al presedintelui Nicolae Timofti, semnat la inceputul lunii iunie a anului 2016, dupã ce au depus jurãmantul la Ambasada Republicii Moldova la Bucuresti. ßDincolo de aceastã nedrep – tate, care trebuie interpretatã nu doar ca un act izolat de ostilitate la adresa celui mai important politician roman care nu a abandonat idealurile unioniste, ci ca o sfidare, simbolic, gestul lui Dodon este indreptat impotriva tuturor romanilor. Ironic este faptul cã avocatul presedintelui Igor Dodon este cetãtean roman, dar nu locuieste in Romania. De ce sã ii imputi atunci lui Traian Bãsescu faptul cã nu locuieste in Republica Moldova?! Este absurd sã te muti peste Prut pentru a primi cetãtenia moldoveneascã, cate vreme zeci de mii de moldoveni primesc cetãtenie romanã fãrã sã se mute efectiv in Romania’, a declarat Romulus Buhãescu. ßCu astfel de piedici si atitudini meschine, in Anul Centenarului, unirea cu romanii de peste Prut va rãmane in continuare doar un vis. Asta e, panã sã ne unim, ne furãm singuri cãciula!’, a conchis primvicepres edintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui.