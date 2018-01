«Breaking bad», via Horga – Epureni

joi, ianuarie 18, 2018, 3:00

Un tânãr de 26 de ani care înfiintase, în casa si curtea bunicilor sãi, o adevãratã culturã de canabis si un laborator specializat, a fost retinut si, ulterior, arestat, la jumãtatea lunii decembrie. De atunci, cultivatorului si traficantului Velu Cornel Maftei tot contestã fãrã succes arestarea sa preventivã. La perchezitiile fãcute la locuinta din satul Horga, comuna Epureni, politistii au descoperit peste 20 de kilograme de canabis.

Pe rolul Curtii de Apel Iasi, marti au fost douã dosare avand acelasi obiect: contestarea deciziei judecãtorilor Tribunalului Vaslui de mentinere a mãsurii arestãrii preventive luate asupra barlãdeanului Velu Cornel Maftei, acuzat de trafic de droguri de risc. Individul era nemultumit nu doar cã judecãtorii vasluieni au admis propunerea procurorilor DIICOT de prelungire a acestei mãsuri, dar i-au si respins cererea fãcutã separat, de inlocuire a arestãrii preventive cu o altã mãsurã, neprivativã de libertate. Asta in conditiile in care arestarea traficantului de canabis s-a fãcut in urma unei perchezitii soldate cu una dintre cele mai mari capturi de droguri din ultimii ani. Este vorba de o cantitate de 20 de kilograme de canabis, masã verde si seminte, dar si mai multe telefoane mobile, cantare electronice, precum si echipamente si instalatii folosite la cresterea si portionarea plantelor. Ambele contestatii au fost respinse de judecãtorii ieseni, solutie asteptatã in contextul in care, dacã va fi condamnat, Velu Cornel Maftei riscã o pedeapsã cuprinsã intre 2 si 7 ani de inchisoare. ßCariera’ de traficant si consumator de droguri a lui Velu Cornel Maftei a debutat pe cand incã era incã adolescent, iar in 2010 a fost condamnat la 4 luni de inchisoare cu suspendare pentru consum ilicit de droguri. Dupã ce, o perioadã, tanãrul a lãsat impresia cã s-ar fi cumintit, acesta s-a reapucat de treabã, de aceastã datã transformand consumul de droguri intr-o adevãratã afacere. Astfel, Maftei a inceput sã cultive canabis, fãcand acest lucru departe de ochii curiosilor, la locuinta bunicilor sãi, din satul Horga, comuna Epureni. Cu timpul, a procedat tot mai profesionist, plantele fiind cultivate intr-un solar aflat in curtea din spatele casei, dar si in douã camere transformate in laborator, dotate cu lumini si sistem de ventilatie, dar si sisteme profesioniste cu senzori de cãldurã si umiditate. Treabã impresionantã pentru un tanãr care nu a absolvit decat 6 clase!