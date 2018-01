Bicicletele la control!

marți, ianuarie 30, 2018, 3:00

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Vaslui a desfãsurat, in cursul anului trecut, o campanie de control privind respectarea prevederilor legale la comercializarea si publicitatea bicicletelor, a trotinetelor si scuterelor electrice. În total, inspectorii au inspectat sapte agenti, fiind verificate 276 de produse, in valoare de 82.290 lei. La 16 produse (biciclete, trotinete, scutere), in valoare de 7.780 lei, au fost constatate abatere: instructiunile de utilizare nu oferã informatii privind riscurile produselor, informatiile nu sunt traduse in limba romanã, certificatele de garantie sunt emise de vanzãtor si nu indicã durata medie de utilizare a produsului, certificatele de garantie nu indicã durata medie de utilizare si nici lista unitãtilor service abilitate etc. Urmare actiunilor de control efectuate s-au dispus oprirea temporarã de la comercializare pentru 16 produse, in valoare de 7.780 lei, si s-au aplicat 6 sanctiuni contraventionale, dintre care o amendã in valoare de 400 lei si 5 avertismente. În paralel cu acest control, CJPC Vaslui a mai verificat modul in care sunt respectate prevederilor legale privind protectia consumatorilor la comercializarea echipamentelor electrice de uz casnic. Astfel, au fost verificati 31 de comercianti, fiind controlate 1.669 de echipamente electrice, in valoare de 392.240 lei. Inspectorii au descoperit 617 produse cu abateri, care tin de lipsa marcajului de conformitate CE, lipsa denumirii si adresei producãtorului/ importatorului etc. Si la acest control au fost stopate de la comercializare 545 produse, in valoare de 22.610 lei, si s-au aplicat 6 amenzi contraventionale, in valoare de 12.000 lei, si 28 avertismente.